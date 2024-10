STJD reverte punição do Remo e clube mandará jogo apenas para mulheres e crianças na torcida

O Clube do Remo teve recurso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), na manhã desta sexta-feira (18/10). Em setembro, o Leão havia sido condenado pelo STJD a perda de três mandos de campo e multa de R$ 40 mil pelo incidente ocorrido na partida contra o ABC-RN, ainda na primeira fase da Série C. No entanto, conseguiu a redução da pena no julgamento do recurso.

A sentença foi proferida pelo presidente Luís Otávio Veríssimo. Por decisão unânime do pleno, o Remo foi condenado ao pagamento de R$ 15 mil de multa, assim como a perda de somente um mando de campo para o público geral, restrito apenas a mulheres, crianças e pessoas com deficiência. A mesma pena foi aplicada ao ABC-RN.

As penas devem ser cumpridas em jogos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), como Copa do Brasil, Copa Verde ou Série B (para qual o Remo conquistou acesso no início de outubro).

Antes do julgamento, a expectativa do Leão era ficar sem a perda de mando de campo, pagando somente a multa determinada anteriormente, no valor de R$ 40 mil. No entanto, com o novo julgamento, o Leão poderá jogar com apoio de torcida reduzida, e deve perder o manco na Copa Verde, caso decida participar da edição no próximo ano.

Relembre o incidente

ABC e Remo foram julgados devido a um incidente envolvendo suas torcidas organizadas, ocorrido durante uma partida no dia 24 de junho, válida pela 10ª rodada da primeira fase da Série C. O tumulto começou quando um torcedor do Remo invadiu o campo no Estádio Frasqueirão, tentando retirar a faixa de uma torcida organizada do ABC. Em reação, integrantes da torcida do time potiguar também entraram no gramado, provocando uma briga com os torcedores do Remo. O confronto resultou na paralisação do jogo por mais de 10 minutos, sendo controlado somente com a intervenção da Polícia Militar e dos seguranças do ABC.