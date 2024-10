STJD julga recurso do Remo sobre perda de mandos de campo nesta sexta-feira (18/10); saiba mais

Em setembro, o Clube do Remo foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a perda de três mandos de campo e multa de R$ 40 mil pelo incidente ocorrido na partida contra o ABC-RN, ainda na primeira fase da Série C. No entanto, o jurídico do Leão entrou com um recurso para reversão da pena, o qual será julgado nesta sexta-feira (18/10), às 10h.

A expectativa do Remo é ficar sem as perdas de mando de campo, pagando somente a multa determinada. Caso perca os três mandos, o Leão deve ser afetado no início da campanha da Série B do Brasileirão, em 2025, vaga que conquistou no início de outubro.

O Remo já havia sido punido e poderia ter perdido os mandos de campo durante o quadrangular decisivo da Série C, no entanto, conseguiu efeito suspensivo e a punição não foi aplicada. O julgamento do novo recurso ocorrerá no formato híbrido, e a relatora do processo será a Dra. Mariana Barros Barreiras.

Relembre o incidente

ABC e Remo foram julgados devido a um tumulto envolvendo suas torcidas organizadas, ocorrido em uma partida no dia 24 de junho, válida pela 10ª rodada da primeira fase da Terceirona. Durante o jogo, um torcedor do Remo invadiu o campo do Estádio Frasqueirão e tentou retirar a faixa de uma torcida organizada do ABC. Em resposta, membros da torcida do clube potiguar também invadiram o gramado, gerando uma briga com os torcedores do Remo. O confronto causou a interrupção do jogo por mais de 10 minutos, sendo contido apenas com a chegada da Polícia Militar e dos seguranças do ABC.