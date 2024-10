Marcelo Rangel dá detalhes sobre renovação com o Remo e exalta torcida: ‘Uma das maiores do Brasil’

Redenção. Talvez essa seja a palavra que melhor define a trajetória do goleiro Marcelo Rangel no Remo. Após ser criticado no início da temporada, o arqueiro deu a volta por cima e conquistou o coração dos torcedores na reta final do ano. Foi dele, inclusive, a "defesa do acesso", que originou o gol azulino na partida contra o São Bernardo-SP, pela penúltima rodada do quadrangular da Série C.

O difícil começo no Baenão já era esperado por Marcelo. Afinal, ele chegava para substituir Vinícius, ídolo do clube e dono da meta azulina por sete temporadas. Apesar disso, o novo goleiro do Leão foi resiliente e mostrou, com trabalho, que merecia a confiança da comissão técnica.

"No começo foi difícil. Não tem como substituir um ídolo sem ser cobrado. Mas o atleta tem que ter essa resiliência. Passei por essa situação [de cobranças da torcida], mas sabia o que podia entregar. Nunca procurei me importar com o que falavam de fora, mas sim respeitar meus companheiros e me dedicar nos treinos. Vocês nunca vão me ver respondendo à torcida ou agindo mal. Sou muito focado no trabalho", disse Marcelo Rangel em entrevista exclusiva ao Liberal+.

As boas atuações de Rangel conquistaram os corações azulinos. Havia, de fato, um novo dono da meta do clube na temporada. Esse sentimento também tomou conta do goleiro, que se assume como um torcedor remista. Na entrevista, Marcelo disse que o espetáculo proporcionado pelo Fenômeno Azul nas arquibancadas é especial e que merece ser visto por todo o continente. O plano do arqueiro, inclusive, é ousado.

"Eu não tinha noção da torcida do Remo. Na minha opinião, é um dos maiores clubes do Brasil. Antes estávamos na Série C, mas agora subimos. Sempre digo em entrevistas que o lugar do Remo é na Série A, ou jogando torneios continentais, como a Sul-Americana ou a Libertadores. O clube tem esse potencial e precisamos mirar isso no futuro. Já tive a oportunidade de jogar a Sul-Americana e sei que o Remo tem condições de estar lá", projetou.

Em lua de mel com a torcida, Marcelo quer continuar no Remo para a Série B de 2025. Segundo ele, as negociações para a renovação de contrato estão adiantadas e devem ser finalizadas em breve.

"As tratativas [para a renovação de contrato] estão acontecendo e espero que, nos próximos dias, tudo se resolva. Tenho o desejo de continuar no Remo, mas agora, nas férias, quero apenas descansar e relaxar a mente", finalizou.

Na temporada de 2024, Marcelo Rangel disputou 44 partidas pelo Leão Azul. Antes de chegar a Belém, o goleiro acumulava uma passagem histórica de sete temporadas pelo Goiás, além de jogos por Londrina-PR, Operário-PR, Cianorte-PR e Chapecoense-SC.