Helder Filho provoca presidente Lula e crava: 'volte para Remo x Corinthians na Série B'

No último final de semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve em Belém para acompanhar o Círio de Nazaré. Nessa passagem, Lula teve um encontro com o Helder Filho, filho do governador Helder Barbalho, na Estação das Docas e foi surpreendido com uma frase do jovem diretor do Remo. Veja o vídeo:

No encontro, Helder Filho, que é torcedor e diretor do Remo, falou que o presidente Lula já tinha outro motivo para visitar Belém em 2025, dessa vez para acompanha um possível jogo entre Remo x Corinthians-SP, pela Série B do Campeonato Brasileiro. “O senhor já tem um motivo para vir a Belém. Assistir Remo x Corinthians-SP na Série B”, disse.

Luiz Inácio Lula da Silva é um torcedor apaixonado do Timão e não esconde isso de ninguém. Na semana passada, o presidente do Brasil falou que admira o paraense Yago Pikachu, que atualmente joga no Fortaleza, porém, mas não gosta de quando o jogador marca gols contra o Corinthians.

O Remo nesta temporada conquistou o tão sonhado acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Já o Corinthians, um dos clubes mais populares do Brasil, vive um drama e pode cair para a Série B. A equipe paulista está na zona de rebaixamento com 29 pontos e corre risco de rebaixamento. Caso isso ocorra, será a segunda vez em que o Timão cairia para a Série B, já que sofreu com o rebaixamento em 2008.

Remo x Corinthians se enfrentaram no ano passado pela Copa do Brasil. O Remo venceu o primeiro jogo em Belém por 2 a 0, já na partida de volta, na Neo Química Arena, em São Paulo, o Timão devolveu o placar com um gol nos acréscimos, forçando a disputa pela vaga na próxima fase nas penalidades. Nos pênaltis, o Corinthians levou a melhor e derrotou a equipe paraense pelo placar de 5 a 4.