Lula no Círio de Nazaré em Belém: veja como foi a participação do presidente nas procissões

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou o final de semana todo em Belém para participar do Círio de Nazaré 2024. Quebrando o protocolo, o chefe do Executivo foi para o meio da multidão durante a sua passagem pela capital paraense.

Lula caminha entre a população no Círio de Nazaré 2024

Após desembarcar na sexta-feira (11) na capital paraense, ele cumpriu agenda no sábado (12) e domingo (13). Pela manhã, o presidente participou da Romaria Fluvial do Círio de Nazaré, também chamada de Círio Fluvial, que teve início às 9h, ao lado da primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja.

Este evento é realizado sempre após a Romaria Rodoviária e transporta pelo Rio Guamá a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré do Distrito de Icoaraci até a Escadinha da Estação das Docas. A procissão pelo rio é considerada um dos momentos mais bonitos no final de semana, com barcos decorados que acompanham a Santa pelas águas da capital paraense. O trajeto tem em torno de 18,5 quilômetros.

A Imagem Peregrina é levada no navio Garnier Sampaio, da Marinha do Brasil, onde o presidente Lula embarcou ao lado de Janja antes da procissão. Em vídeos, a primeira-dama apareceu segurando a Imagem Peregrina e a mostrando para o público, dos dois lados.

Logo em seguida, ela entregou Nossa Senhora de Nazaré ao presidente, que a segurou em suas mãos no alto da embarcação. Ele foi o responsável por colocar a Imagem na redoma de vidro antes da Romaria Fluvial.

A primeira-dama comemorou a presença do presidente Lula no Círio de Nazaré de 2024. Em um vídeo publicado em seu Instagram, com o momento do embarque para o Círio Fluvial, Janja comentou: "Eu trouxe ele, Mãezinha. Muito obrigada". Ela ainda participou, na sexta-feira (11), do Sarau da cantora Fafá de Belém, que reuniu vários artistas e personalidades que vieram para a Varanda de Nazaré 2024. O evento ocorreu no hotel Atrium Quinta das Pedras, no bairro da Cidade Velha.

Durante o desembarque da Santa na Escadinha, Luiz Inácio Lula da Silva encontrou com o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, que recebeu e segurou a imagem de Nossa Senhora para o momento das honrarias de estado, cerimônia típica que marca o encerramento da romaria fluvial, que durou cerca de 2h30, e seguiu para a Motorromaria.

À noite, o presidente da República acompanhou a Trasladação na Estação das Docas, na Varanda de Nazaré, ao lado de Janja, e de Helder Barbalho, onde acenou para os fiéis que estavam no local e se emocionou com a passagem da imagem de Nossa Senhora no meio do povo.

Lula Foto: carmem Helena / O Liberal Foto: carmem Helena / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal

Ainda na Varanda, Lula recebeu um terço e um pedaço da corda de devotos que estavam na multidão e escalaram as grades para entregar os presentes ao presidente.

Mudança na agenda presidencial

Inicialmente, a agenda presidencial oficial previa a estadia em Belém apenas até a noite de sábado, no entanto, o presidente decidiu participar da procissão oficial no dia seguinte. Na manhã do domingo (13), Lula chegou na Estação das Docas antes das 7h para participar da procissão do Círio de Nazaré. Ele surpreendeu os devotos ao deixar a área reservada às autoridades e ir para o meio do povo.

Lula se deslocou da Av. Marechal Hermes até o Solar da Beira, na Av. Boulevard Castilhos França, escoltado por seguranças, e aproveitando para conhecer um pouco do mercado do Ver-o-Peso. O trajeto foi feito ao lado do governador do Pará. Lula vestiu uma camisa branca com a imagem de Nossa Senhora da Nazaré rodeada de árvores.

Na sequência, o chefe do Executivo foi para o palanque das autoridades e depois se dirigiu para a Varanda de Nazaré, onde acompanhou a passagem da procissão e imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Ao lado de Fafá de Belém e da primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, o chefe do Executivo acenou para os fiéis que passavam pela avenida e se emocionou com o momento de celebração.

Nas redes sociais, Janja agradeceu por voltar à Belém neste Círio e ao lado do marido. Sobre a Romaria Fluvial, ela escreveu: “Estar novamente no Círio me emociona imensamente. Voltei, voltei com o meu amor @lulaoficial, voltei para agradecer todas as bênçãos de Nazinha. Esses momentos de demonstração de fé nos fazem crer em um mundo com mais união e fraternidade”. Após a procissão do domingo, a primeira-dama compartilhou um vídeo sobre o resumo da manhã, na Varanda de Nazaré ao lado de Fafá de Belém, no qual afirmou que o retorno para Brasília será “com o coração quentinho”.

Sobre a participação de Lula no Círio de Nazaré, Helder Barbalho reforçou a importância da vivência desta festa religiosa e desejou que o presidente seja guiado por Nossa Senhora durante o mandato.

"Tenho certeza de que foi uma grande experiência para o presidente da República conhecer o Círio de Nazaré, vivendo o Círio de Nazaré, vivendo essa energia maravilhosa da maior procissão do mundo, que reúne milhões de pessoas pelas ruas de Belém. Tenho certeza de que é importante ter pelo conhecimento e pela experiência que o Círio traz para todos nós que temos a honra e o privilégio de sermos abençoados por Nossa Senhora de Nazaré na procissão, saímos todos renovados. Que esta renovação possa o iluminar para que ele possa fazer um mandato exitoso em favor de todos os brasileiros”, declarou Barbalho.