Romaria Rodoviária com Imagem Peregrina chega em Icoaraci para dar início ao Círio Fluvial

Às 8h20, a Romaria Rodoviária com a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré deste sábado (12) chegou ao destino: o Trapiche de Icoaraci. Com ponto de partindo na Igreja Matriz de Ananindeua, onde estava desde ontem com o fim do Traslado para Ananindeua e Marituba, a procissão iniciou às 5h26, quatro minutos antes do que estava previsto e também o mesmo horário de saída do ano passado.

Veja a chegada:

Acompanhe a transmissão ao vivo do Círio 2024 aqui.

A previsão da chegada da Romaria Rodoviária no trapiche de Icoaraci era às 8h30, mas se antecipou em dez minutos. Agora, a Imagem é preparada para dar-se início logo em seguida no Círio Fluvial, que percorre pelas águas da Baía de Guajará até a Escadinha do Cais do Porto de Belém, no bairro Campina.

Homenagens pelo percurso

Durante todo o percurso, centenas de fiéis aguardavam para apreciar passagem da Berlinda com Nossa Senhora de Nazaré. Veja:

Pista BRT da Av. Augusto Montenegro

Terminal Tapanã

Veja o percurso completo da Romaria Rodoviária:

Com um trajeto de 24km, a Romaria Rodoviária percorreu pelas seguintes vias:

Rodovia BR-316

Avenida Augusto Montenegro

Rua 8 de Setembro

Avenida Dr. Lopo de Castro