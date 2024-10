‘Eu trouxe ele, Mãezinha’, diz Janja sobre presença de Lula no Círio 2024 em Belém

A primeira-dama da República, Rosângela Lula da Silva, a Janja, comemorou a presença do presidente Lula no Círio de Nazaré de 2024. Ele desembarcou na noite de sexta-feira (11) e cumpre agenda neste sábado (12), em Belém. Em um vídeo publicado no Instagram, ela disse: "Eu trouxe ele, Mãezinha. Muito obrigada".

Os dois participam da Romaria Fluvial do Círio de Nazaré, também chamada de Círio Fluvial, que transporta pelos rios a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré do Distrito de Icoaraci até a Escadinha da Estação das Docas.

Ao embarcar para o início da procissão das águas, a primeira-dama segurou a Imagem Peregrina e mostrou para o público, dos dois lados. Logo em seguida, ela entregou Nossa Senhora de Nazaré ao presidente, que a segurou em suas mãos no alto da embarcação. Ele foi o responsável por colocar a Imagem na redoma de vidro antes da Romaria Fluvial.

O Círio Fluvial é realizado logo após a Romaria Rodoviária, transportando a Imagem Peregrina do Distrito de Icoaraci até a Escadinha da Estação das Docas pelos rios. Barcos são decorados e acompanham a Santa pelas águas da capital paraense. A Imagem Peregrina é levada no navio Garnier Sampaio, da Marinha do Brasil. O trajeto tem em torno de 18,5 quilômetros.