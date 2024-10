Círio 2024: confira a agenda do presidente Lula neste sábado (12) em Belém

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em Belém para participar do Círio de Nazaré 2024. Após desembarcar nesta sexta-feira (11) na capital paraense, ele cumpre agenda neste sábado (12). Pela manhã, segundo o calendário oficial do Planalto, o presidente participará da Romaria Fluvial do Círio de Nazaré, também chamada de Círio Fluvial, marcada para as 9h.

Este evento é realizado após a Romaria Rodoviária, transportando a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré do Distrito de Icoaraci até a Escadinha da Estação das Docas, em embarcações pelo rio Guamá. Confira aqui todos os horários das romarias deste final de semana.

A procissão pelo rio é considerada um dos momentos mais bonitos, com barcos decorados que acompanham a Santa pelas águas da capital paraense. A Imagem Peregrina é levada no navio Garnier Sampaio, da Marinha do Brasil. O trajeto tem em torno de 18,5 quilômetros.

Ainda de acordo com a agenda oficial do Planalto, Lula também estará presente no Palanque do Governo do Estado do Pará, Estação das Docas, na noite deste sábado (12). Ele vai acompanhar a passagem da imagem de Nossa Senhora de Nazaré na Trasladação. Não há informações sobre a presença do presidente na procissão de domingo (13).

Sua esposa, primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, também está em Belém e participou, na noite desta sexta-feira (11), do Sarau da cantora Fafá de Belém, que reuniu vários artistas e personalidades que vieram para a Varanda de Nazaré 2024. O evento correu no hotel Atrium Quinta das Pedras, no bairro da Cidade Velha.