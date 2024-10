Veja como foi o Traslado de Nossa Senhora para Ananindeua e Marituba nesta sexta (11)

Cerca de 1,5 milhão de pessoas acompanharam o Traslado da Imagem de Nossa Senhora de Nazaré desde a Basílica Santuário, em Belém, até a Igreja Matriz de Ananindeua, num percurso de 52,3 km - o maior de todas as procissões do Círio. A procissão durou 10 horas e 9 minutos, tendo começado às 8h e terminado às 18h09. O caminho foi marcado por homenagens e paradas inéditas da berlinda.

A missa de saída do Traslado foi realizada às 7h, na Basílica Santuário, por Dom Andreoli, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém. Ao longo do caminho, um dos três únicos pontos em que a Imagem, além de parar, foi retirada da berlinda, foi na avenida Magalhães Barata, no bairro de Nazaré, onde a imagem foi apresentada aos fiéis do Hospital Ophir Loyola, referência no tratamento de câncer no Pará; entre eles, pacientes, médicos e familiares.

Na avenida Almirante Barroso, a romaria parou para homenagens em frente ao palanque do Palácio do Governo, mas a Imagem Peregrina só saiu da Berlinda pela segunda vez no Castanheira Shopping, limite entre Belém e Ananindeua. O prefeito Dr. Daniel Santos e devotos locais prestaram honras à santa. O terceiro ponto em que a Imagem foi retirada da berlinda foi na Paróquia Cristo Rei, no bairro do Guanabara, em Ananindeua.

A partir da rua São Benedito, a romaria adentrou diversos bairros de Ananindeua: Jaderlândia, Una, Coqueiro, Cidade Nova, PAAR, Icuí-Guajará, Maguari, Curuçambá e Centro. No PAAR, a Imagem Peregrina fez uma entrada inédita no pátio da Paróquia São Vicente de Paulo, emocionando fiéis. Já no Icuí, a novidade foi a inclusão da Paróquia Ascensão do Senhor no roteiro do Traslado. A procissão passou na entrada da rua onde fica a paróquia, que, por ser muito estreita, não permitia a passagem da procissão.

Ao retornar para a BR-316, o Traslado enfrentou congestionamento, mesmo com parte da pista interditada entre os quilômetros 8 e 9. O problema durou alguns minutos, até a Polícia Rodoviária Federal conseguir deslocar os veículos para a esquerda da via.

Às 17h38, a Imagem Peregrina chegou a Marituba e fez parada em frente à Paróquia Menino Deus. Achando passagem entre os muito fiéis no local, o carro da Imagem logo fez o retorno para voltar à Ananindeua, chegando ao ponto final, o Santuário Nossa Senhora das Graças, no bairro Centro, às 18h09.