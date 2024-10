Traslado: trânsito congestionado na BR-316 interrompe fluidez da romaria

Um engarrafamento no trânsito no Km 8 da BR-316 causou o interrompimento na fluidez do Traslado para a Ananindeua e Marituba com a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré desta sexta-feira (11). Veja:

Acompanhe a transmissão do Círio 2024 ao vivo.

Segundo informações colhidas pela equipe de reportagem no local, para liberar a rodovia, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) orientaram os condutores dos veículos a locomoverem seus veículos à esquerda da via. Assim, a velocidade da romaria conseguiu retomar à normalidade.

VEJA MAIS