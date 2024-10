Círio 2024: Com 9 minutos de atraso, Traslado para Ananindeua e Marituba é encerrado

Após 10h09 de duração, o Traslado para Ananindeua e Marituba desta sexta-feira (11) com a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré chegou no destino: a Igreja Matriz de Ananindeua, Paróquia Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa, na BR-316. Após a retirada da Imagem Peregrina da Berlinda, dar-se início na Santa Missa com o Arcebispo de Diamantina-MG, Dom Darci Niccioli.

Veja a chegada:

A segunda e maior romaria do Círio de Nazaré percorreu de 53,2 km - 2,7 km maior que a procissão realizada no ano passado, que teve cerca de 50 km - por várias vias da Região Metropolitana de Belém e foi marcada com inúmeras homenagens à Rainha da Amazônia. Segundo a Polícia Federal Rodoviária (PRF), a romaria chegaria na igreja em Ananindeua às 18h, mas acabou atrasando 9 minutos. Por volta das 17h08, um trânsito congestionado no Km 8 da BR-316 interrompeu a fluidez da romaria por alguns minutos.

Agora, a Imagem Peregrina permanece na Igreja de Nossa Senhora das Graças até a manhã do sábado seguinte, quando dá início à Romaria Rodoviária em direção a Icoaraci. Ao chegar no destino, inicia-se a Romaria Fluvial pela Baía de Guajará, seguida da motorromaria.

Homenagens

Durante o percurso, a Imagem de Nazaré recebeu várias homenagens, tanto nas paradas oficiais quanto por empresas, casas, escolas, igrejas e vários outros lugares. Veja alguns:

Hospital Ophir Loyola

Palácio do Governo

Paróquia Divino Espírito

Percurso

Desde as 8h da manhã desta sexta-feira (11), a Berlinda com a Nossa Senhora de Nazaré percorreu o seguinte trajeto:

Avenida Nossa Senhora de Nazaré; Rua Magalhães Barata; Almirante Barroso; BR-316; Passagem São Benedito; Passagem Jarbas Passarinho; Rodovia Transcoqueiro; Rodovia Mário Covas; 3 Corações; Praça da Bíblia; Estrada da Providência; Travessa WE-16; Rua da Providência; Avenida Dom Vicente Zico; Travessa SN-3; Travessa WE-31; Avenida Doutor Nonato Sanova; Travessa WE-32; Travessa SN-19; Avenida Dom Vicente Zico; Travessa WE-53; Avenida Milton Taveira; Travessa WE-68; Travessa SN-21; Travessa WE-72; Travessa SN-23; Travessa WE-75; Travessa SN-24; Avenida Arterial 5-A; Estrada do Icuí Guajará; Rua Santa Fé; Avenida Professor Amintas Pinheiro; Avenida Independência; Avenida Arterial 5-A; Avenida Rio Solimões; Estrada do Curuçambá; Rua Claudio Sanders; BR-316.