Círio 2024: confira os horários das romarias da quadra nazarena neste fim de semana

Neste fim de semana, considerado o ponto alto da quadra nazarena, os dois dias serão marcados por diversas romarias que mobilizam milhares de fiéis. No sábado (12), a Romaria Rodoviária, a Romaria Fluvial, a Descida da Imagem do Glória e a Trasladação envolvem milhares de devotos de Nossa Senhora de Nazaré. Já no domingo (13), é o grande momento da festividade, com o Círio, a maior procissão que leva a santa pelas ruas de Belém. Portanto, confira os horários das programações:

Confira o agendão completo

Sábado (12 de outubro):

Romaria Rodoviária: realizada na manhã de sábado (12), essa a leva a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré do município de Ananindeua até o distrito de Icoaraci, para o trapiche, onde será iniciada a Romaria Fluvial. É um dos eventos que mais mobiliza fiéis que acompanham a procissão em veículos.

Saída: Igreja Matriz de Ananindeua, na rodovia BR-316

Hora: 5h30

Percurso: BR-316 / Augusto Montenegro / Rua 8 de Setembro / Av. Dr. Lopo de Castro

Romaria Fluvial: também é realizada no sábado, saindo de Icoaraci, com a imagem transportada em embarcações pelo rio Guamá até a Escadinha da Estação das Docas. A procissão é considerada um dos momentos mais bonitos, com barcos decorados e um grande número de embarcações acompanhando a santa pelas águas da capital paraense. A Imagem Peregrina é levada no navio Garnier Sampaio, da Marinha do Brasil.

Saída: trapiche de Icoaraci, na rua Siqueira Mendes

Hora: 9h

Percurso/Distância: 10 milhas marítimas, em torno de 18,5 km

Descida do Glória: esse momento acontece apenas duas vezes ao ano: a primeira é em maio, devido à comemoração de elevação da Basílica de Nazaré a categoria de Santuário Mariano da Arquidiocese de Belém e também em celebração ao mês mariano; a segunda é no mês de outubro, dentro da programação do Círio.

Local: Basílica Santuário de Nazaré

Hora: 12h30

Motorromaria: após receber as honrarias de estado ainda na Escadinha do Cais do Porto, a Imagem Peregrina é conduzida para a terceira romaria do dia, a Motorromaria. A procissão foi criada em 1990 pela Federação Paraense de Motociclismo e reúne motociclistas que prestam homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, acompanhando a Imagem da santa em um cortejo pelas ruas da cidade até o Colégio Gentil Bittencourt.

Saída: saída da Escadinha do Cais do Porto (Praça Pedro Teixeira)

Hora: 11h30

Percurso: Praça Pedro Teixeira / Av. Presidente Vargas / Av. Nazaré

Trasladação: a procissão faz o sentido inverso da Grande Romaria. Diferente do que ocorre no Círio, o único carro que sai em procissão na Trasladação é a Berlinda – que conduz a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré até a Catedral de Belém, de onde sairá a Grande Procissão.

Local: saída do Colégio Gentil Bittencourt, na avenida Nazaré

Missa: 16h30

Saída: 17h30

Percurso: Av. Nazaré / Presidente Vargas / Castilho França / Av. Portugal / Rua Padre Champagnat / Catedral de Belém

Domingo (13 de outubro):

Círio: É a principal romaria, realizada na manhã de domingo, quando a imagem de Nossa Senhora de Nazaré é levada da Catedral Metropolitana de Belém de volta para a Basílica Santuário. Essa é a maior procissão do Círio, reunindo milhões de fiéis que acompanham a santa pelas ruas da cidade.

Local: saída da Catedral de Belém, na praça Dom Frei Caetano Brandão - Cidade Velha

Missa: 6h

Saída: 7h

Percurso: Catedral de Belém / Rua Padre Champagnat / Av. Portugal / Castilho França / Av. Presidente Vargas / Av. Nazaré