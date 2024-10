Círio 2024: confira a previsão do tempo para as romarias do final de semana

A previsão do tempo para o final de semana das romarias e Trasladação, no sábado (12), e da grande procissão do Círio de Nazaré, no domingo (13), é de temperaturas elevadas, com os valores máximos atingindo entre 34°C e 35°C e os valores mínimos variando entre 24°C e 25°C. As informações são do boletim meteorológico divulgado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas), por meio Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico (NMH).

Sábado (12): Romaria Rodoviária, Romaria Fluvial, Moto Romaria e Trasladação

Durante a manhã, na Romaria Rodoviária, Romaria Fluvial e na Moto Romaria, o céu vai variar de claro a parcialmente nublado, sem chuvas. Pelo período da tarde, no decorrer da cerimônia da descida da Imagem do Glória e a missa da Trasladação, o céu estará parcialmente nublado, sem chuva. Previsão que deve se repetir a noite na Trasladação, tendo o céu variando de parcialmente nublado a nublado, mas também sem a ocorrência de chuva.

Domingo (13): Previsão do tempo para o Círio de Nazaré

No domingo (13), da grande procissão do Círio, os meteorologistas da Semas estimam a ocorrência de poucas nuvens, com o céu parcialmente nublado, sem chuvas. Já pelo período da tarde e noite, probabilidade de chuvas isoladas no final da tarde. As temperaturas do ar irão variar entre 35ºC de máxima e 25ºC de mínima, com a umidade relativa do ar variando entre 40% a 95%. Ventos fracos e predominantes do Nordeste.