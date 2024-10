Onde tem Círio de Nazaré? Veja cidades que também realizam a procissão

A devoção a Nossa Senhora de Nazaré se espalha por diversos estados brasileiros e até fora do país, onde celebrações do Círio ocorrem inspiradas na grande procissão de Belém. Com exceção do Mato Grosso, todos os outros estados da Amazônia Legal realizam suas próprias festividades, demonstrando a força da fé na Rainha da Amazônia. Além disso, a primeira visita da Imagem Peregrina de Belém para o exterior em 2023 também implicou na realização do primeiro Círio internacional, nos Estados Unidos.

Na capital do Maranhão, São Luís, a programação do Círio ocorre há 32 anos e é marcada pela Romaria, que inicia às 23 horas do primeiro sábado do novenário (período de 10 dias de novenas), percorrendo 13 quilômetros até o Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. As outras procissões — Procissão da Luz e Círio, também no segundo domingo de outubro — também ocorrem à noite. Além da capital, outros quatro municípios maranhenses, como Trizidela do Vale, Humberto de Campos, Viana e Montes Altos, também realizam suas festividades.

Em Manaus, no Amazonas, o Círio também ocorre no segundo domingo de outubro e conta com uma imagem de 1,5 metro, que é esculpida em madeira e renovada anualmente. A tradição já se consolidou na cidade ao longo de 110 anos. Em Rio Branco, capital do Acre, o Círio completa 93 anos em 2024. A procissão, que também ocorre no segundo domingo de outubro, é marcada por um percurso de 3,5 km, onde a imagem de Nossa Senhora de Nazaré chega pelo rio Acre.

Macapá, no Amapá, teve seu primeiro Círio realizado em 1934 e é conhecida por sua programação que se assemelha muito à de Belém; como a doação de mantos para o evento. Em Roraima, as celebrações do Círio são tradicionalmente realizadas no município de Normandia, que completará 68 anos em 2024. Além disso, há eventos na Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré em Boa Vista, capital.

Círios com a Imagem Peregrina fora do Pará

De Belém, a Imagem Peregrina participa, desde 2009, do Círio de Nazaré na cidade do Rio de Janeiro. A ideia de uma mini procissão foi levada ao Rio por Dom Orani João Tempesta, quando assumiu a arquidiocese carioca, após ter sido arcebispo metropolitano de Belém entre 2004 e 2009. À exceção de 2020 e 2021 por conta da pandemia,

O Círio de Palmas, no Tocantins, é uma celebração mais recente, e ocorrerá pela oitava vez em 2024. A procissão também utiliza a Imagem do Círio de Belém e ocorre após a quadra nazarena paraense, sempre no final de outubro. A iniciativa partiu da Igreja local e é caracterizada pela forte presença de mulheres na Guarda de Nazaré.

O primeiro Círio de Nazaré realizado com a Imagem Peregrina de Belém fora do país ocorreu em novembro de 2023, em Miami, nos Estados Unidos. A programação incluiu visitas em igrejas católicas no estado da Flórida e um cortejo em algumas ruas de Miami, acompanhado à luz de velas pelos devotos, que também utilizaram dois dos principais símbolos da festa mariana paraense: corda e berlinda.