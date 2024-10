Círio 2024: Veja os detalhes do manto de Nossa Senhora de Nazaré apresentado nesta quinta-feira (10)

O manto da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré para o Círio 2024, apresentado aos fiéis na noite desta quinta-feira (10/10) na Basílica Santuário, foi inspirado no tema "Perseverar na oração, com Maria, a Mãe de Jesus", representando a história de fé e devoção da Virgem Maria, desde seu "sim" na Anunciação até o momento da crucificação de Cristo. O manto reflete a perseverança de Maria, que permaneceu fiel à vontade de Deus, sendo um símbolo de intercessão para a salvação da humanidade.

Na parte frontal do manto, destacam-se dois lírios, representando a bondade e ternura de Maria, virtudes essenciais em sua ação intercessora. Arabescos em linha de ouro adornam toda a peça, simbolizando as bênçãos que emanam da Cruz de Cristo. Cada arabesco é complementado por flores, representando a intercessão de Maria. O fundo é bordado com 240 metros de fio de ouro, envolto em cristais transparentes, e os arabescos feitos à mão utilizam 12 tipos diferentes de linhas, conferindo ao manto uma riqueza de detalhes.

Na parte posterior, o destaque é o "M" de Maria, envolvido por arabescos que remetem à berlinda de Nazaré, com anjos e flores. Abaixo do "M", está gravada a frase "Eis aqui a serva do Senhor" em uma flâmula de prata com acabamento dourado, simbolizando o maior "sim" de Maria. Também há uma medalha comemorativa em homenagem aos 50 anos da Guarda de Nazaré. Acima do "M", a Cruz de Cristo lembra o sacrifício pela salvação, com sangue e água, simbolizando a purificação dos pecados.

VEJA MAIS

O manto contém mais de 200 zircônias de 1 quilate, dispostas em toda a borda, representando as muitas Ave Marias que os fiéis rezam diariamente. As flores, que simbolizam a simplicidade de Maria, são confeccionadas em materiais nobres, como cristais, pérolas e prata, e têm pétalas de tecido bordadas à mão. No centro, um broche com a imagem de Nossa Senhora da Divina Providência, a quem os padres Barnabitas têm grande devoção, é adornado com um terço azul de topázios.

Criação do manto

A criação do manto para o Círio 2024 teve início em novembro de 2023, após o convite feito à estilista Letícia Nassar pelos coordenadores do Círio, Antonio e Silvia Salame. Letícia Nassar, que sempre sonhou em confeccionar o manto de Nossa Senhora de Nazaré, desenvolveu o desenho e coordenou a confecção. Os bordados ficaram a cargo de Antônio José de Souza e Rosa Brito, enquanto Marcelo Monteiro, da Ourogema, foi responsável pelos metais.

Letícia já havia sido convidada pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) para confeccionar o manto de Nossa Senhora para o Círio em Miami, realizado entre 16 e 20 de novembro de 2023. Foi a partir dessa experiência que ela começou a desenhar o manto para o Círio de 2024. "Todos os detalhes e a essência do manto foram criados em Miami. Fiz alguns ajustes em Belém, mas vestir Nossa Senhora de Nazaré é uma experiência inexplicável. O Espírito Santo me guiou para criar algo tão belo", afirmou a estilista.

O bordador Antônio José de Souza, membro da Guarda de Nazaré, está bordando o manto pela décima quarta vez. Desde o primeiro convite em 2003, ele tem contribuído com sua arte, inclusive na confecção do manto de Miami, junto com Letícia Nassar.