Círio 2024: veja o manto da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré

Centenas de fiéis lotaram a Basílica Santuário na tarde desta quinta-feira, 10, para ver de perto o manto que adornará a Imagem Peregrina durante o Círio de Nazaré 2024. A apresentação, cercada de muita expectativa, ocorreu após a missa das 18h. Mais do que um simples adorno, o manto é carregado de simbolismo e tradição, sendo um dos elementos mais importantes da festividade religiosa, que ocorre há mais de dois séculos em Belém.

Simbolismo e significado

O manto da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré não é apenas uma peça de vestuário religioso. Ele carrega em sua confecção o significado profundo de fé, devoção e evangelização. A cada ano, sua ornamentação é cuidadosamente planejada para refletir o tema central do Círio, com cores, bordados e desenhos que transmitem uma mensagem de paz e espiritualidade aos devotos.

Além de representar uma proteção física e espiritual para a imagem da padroeira dos paraenses, o manto traz referências bíblicas, como as várias menções a mantos e capas que aparecem nas Escrituras. Na Bíblia, o manto aparece como um símbolo de proteção, intimidade e dignidade, servindo para cobrir a nudez e garantir a preservação da pessoa, como em Gênesis 9,20-23 e Êxodo 22,25-26.

(Divulgação)