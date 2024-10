Fiéis lotam a Basílica durante a cerimônia de apresentação do manto de Nossa Senhora de Nazaré

Emocionados, fiéis aguardam ansiosos para a apresentação do manto do Círio 2024 da Imagem Peregrina, na noite desta quinta-feira (10). A cerimônia de apresentação ocorrerá logo após a missa das 18h, na Basílica Santuário, que está com lotação máxima. O manto para o Círio 2024 foi feito pela estilista Letícia Nassar, com bordados de Antônio José de Souza e Rosa Brito, e metais de Marcelo Monteiro.

Os devotos de Nossa Senhora de Nazaré se concentram na Basílica desde cedo para buscar o melhor local e acompanhar de perto a apresentação. Alguns fiéis chegaram a desistir de assistir à missa de dentro da Basílica em decorrência do aglomerado. Guardas da Santa abriram passagem para algumas pessoas que estavam passando mal.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Relembre os mantos que marcaram edições anteriores do Círio de Nazaré]]

A estilista Letícia Nassar diz que sempre teve o desejo de trabalhar com a produção do manto de Nossa Senhora de Nazaré. Ainda em outubro de 2023 ela foi convidada pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) para confeccionar o manto de uma imagem de Nossa Senhora que estaria no Círio de Nazaré em Miami, nos Estados Unidos, realizado de 16 a 20 de novembro. “Desde então, estou vivendo o meu milagre do Círio, porque foi o meu pedido a Ela”, conta Letícia.

A tradição do manto foi mantida desde que o caboclo Plácido encontrou a santinha às margens do igarapé Murucutu. Ao sair nas procissões, o manto da Virgem de Nazaré seguia um formato retangular e, nos anos seguintes, foi confeccionado pela Irmã Alexandra, da Congregação Filhas de Sant’Ana, que confeccionava os mantos com material doado por promesseiros, até sua morte em 1973.