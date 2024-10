Manto de Nossa Senhora de Nazaré: conheça a história por trás da peça sagrada do Círio

Nesta quinta-feira (10), os fiéis de Nossa Senhora de Nazaré terão a oportunidade de conhecer o manto que adornará a Imagem Peregrina durante o Círio de Nazaré 2024. A apresentação, cercada de muita expectativa, ocorrerá logo após a missa das 18h, na Basílica Santuário.

Mais do que um simples adorno, o manto é carregado de simbolismo e tradição, sendo um dos elementos mais importantes da festividade religiosa, que ocorre há mais de dois séculos em Belém.

VEJA MAIS

Simbolismo e significado

O manto da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré não é apenas uma peça de vestuário religioso. Ele carrega em sua confecção o significado profundo de fé, devoção e evangelização. A cada ano, sua ornamentação é cuidadosamente planejada para refletir o tema central do Círio, com cores, bordados e desenhos que transmitem uma mensagem de paz e espiritualidade aos devotos.

Além de representar uma proteção física e espiritual para a imagem da padroeira dos paraenses, o manto traz referências bíblicas, como as várias menções a mantos e capas que aparecem nas Escrituras. Na Bíblia, o manto aparece como um símbolo de proteção, intimidade e dignidade, servindo para cobrir a nudez e garantir a preservação da pessoa, como em Gênesis 9,20-23 e Êxodo 22,25-26.

Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré durante visita ao Ver-o-Peso. (OLiberal / Igor Mota)

A confecção do manto é envolta em mistério e fé. Tradicionalmente, o manto é feito com materiais nobres, fruto de doações quase sempre anônimas, e poucos têm o privilégio de presenciar o processo de criação. Bordadeiras habilidosas trabalham para produzir uma peça que esteja à altura da grandiosidade do Círio.

História e tradição

A tradição do manto remonta ao achado da imagem de Nossa Senhora de Nazaré pelo caboclo Plácido, nas margens do igarapé Murucutu. Desde então, a imagem sempre foi vestida com um manto durante as procissões, inicialmente com um formato retangular e, posteriormente, com a evolução da festa religiosa, passou a ser confeccionado com cada vez mais riqueza de detalhes.

A responsabilidade pela confecção do manto foi inicialmente assumida pelas Filhas de Maria, até ser transferida para a Irmã Alexandra, da Congregação das Filhas de Sant’Ana, que confeccionou o manto por vários anos até sua morte, em 1973. A partir de então, a missão foi passada para Esther Paes França, ex-aluna do Colégio Gentil Bittencourt, que produziu mantos por 19 anos.

Ao longo das décadas, o manto de Nossa Senhora de Nazaré evoluiu, ganhando novos formatos, materiais e estilos, sempre carregando o mesmo espírito de fé e devoção.

Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré com o manto de 2023 durante visita ao Ver-o-Peso. (OLiberal / Igor Mota)

Entre os momentos históricos envolvendo o manto, destaca-se o ano de 1953, quando a imagem original foi adornada com um manto bordado com ouro e pedras preciosas durante o 6º Congresso Eucarístico Nacional, em Belém. Esse evento também marcou a coroação pontifícia da imagem. Ao longo dos anos, o manto da Virgem de Nazaré foi ganhando novos significados e formas, até que, em 1998, estilistas passaram a ser convidados para desenhar e confeccionar a peça.

Apresentação do manto

A Missa de Apresentação do Manto é um momento aguardado com ansiedade pelos fiéis, sendo celebrada na véspera do grande Círio de Nazaré. Após a missa, a peça que vestirá a Imagem Peregrina é revelada ao público, em uma cerimônia repleta de simbolismo.

Durante a apresentação, o clima de emoção toma conta da Basílica, com os fiéis aplaudindo ao contemplar o manto. A pessoa encarregada de apresentar a peça costuma aconselhar os presentes a pedirem a intercessão de Cristo por meio de Nossa Senhora, enquanto admiram o símbolo sagrado.

Para aqueles que não podem comparecer presencialmente à Basílica, a apresentação do manto será transmitida ao vivo pelo YouTube da Basílica Santuário.

Apresentação do manto da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré em 2019. (Thiago Gomes / O Liberal)

O manto do Círio 2024

Este ano, o tema do Círio de Nazaré é "Perseverar na oração, com Maria, Mãe de Jesus", em alinhamento com o pedido do Papa Francisco para que 2024 seja dedicado à oração. O manto de 2024 foi criado pela estilista Letícia Nassar, com bordados de Antônio José de Souza e Rosa Brito, e metais assinados por Marcelo Monteiro.

O processo de criação da peça sagrada começou em novembro de 2023, quando Letícia recebeu o convite para participar deste trabalho de fé. "Vestir [a imagem de] a imagem de Nossa Senhora de Nazaré é uma responsabilidade inexplicável", conta Letícia.

"O Espírito Santo me guiou para fazer algo tão belo como este manto. Eu já desenhei pensando na técnica de bordado que usaria, e isso facilitou muito o trabalho. Começamos a trabalhar na confecção dele em fevereiro."

A peça deste ano, pensada desde o início com uma abordagem cuidadosa, busca transmitir a força e suavidade que Maria representa para os devotos. A confecção, que começou em fevereiro, teve um design clássico, inspirada nos mantos mais antigos. "Quis fazer algo que lembrasse Maria, o que ela significa para mim, uma coisa suave e, ao mesmo tempo, forte", explica.

Quando será a apresentação do manto de 2024?

A apresentação do manto acontecerá logo após a missa das 18h, nesta quinta-feira (10), na Basílica Santuário de Nazaré. O evento marcará o início das celebrações do Círio e será seguido de um espetáculo musical na Praça Santuário.

A cantora paraense Liah Soares, acompanhada de convidados como Pinduca, Flávio Venturini, Gabi Nascimento, Lucinha Bastos, o tenor Thiago Arancam e Wanessa Camargo, comandará o projeto "Maria Vem", que deve reunir cerca de 10 mil pessoas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)