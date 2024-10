Suavidade e fortaleza traduzem o Manto do Círio 2024, afirma estilista

Uma das mais jovens estilistas a confeccionar o Manto da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, Letícia Nassar, 39, não se considerava digna para a tarefa. "A gente se imagina, mas é um sonho muito distante", confessa. Católica e acompanhando de perto o Círio, ela sentiu, em 2023, que estava pronta para a missão quando foi chamada para confeccionar um manto para o primeiro Círio nos EUA, em Miami. "Fazer um manto em 28 dias foi um milagre", recorda.

O sucesso do trabalho a levou a ser convidada para criar o Manto Oficial do Círio 2024, logo após ter apresentado aquela peça à Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). "Eu tinha acabado de voltar da Basílica quando o Antônio Salame [diretor-coordenador] me parou e disse: 'Lindo trabalho, quero que você faça o do Círio de 2024'".

O processo de criação do Manto do Círio deste ano foi conduzido com muito cuidado e dedicação. Letícia optou por uma abordagem clássica, inspirada nos mantos mais antigos.

"Quis fazer algo que lembrasse Maria, o que ela significa para mim, uma coisa suave e, ao mesmo tempo, forte", explica.

Para ela, era essencial que o manto agradasse a maioria do povo, sem detalhes que pudessem gerar polêmica.

Letícia Nassar sendo entrevistada no estúdio da Redação Integrada de O Liberal (Wagner Santana / O Liberal)

Para alcançar esse resultado, Letícia reuniu uma equipe enxuta de especialistas, formada pelos bordadores Antônio José de Souza e Rosa Brito; Marcelo Monteiro, da Ourogema, é o responsável pelos metais. "Eu desenhei o Manto e isso foi uma graça muito grande porque, do desenho para o bordado, existe uma lacuna grande entre o entendimento do estilista e o do bordador", destaca.

A confecção começou na segunda quinzena de fevereiro e terminou em agosto. O fundo da peça, que utiliza materiais usuais mas uma técnica diferente, foi o que deu mais trabalho. "Eu queria um efeito específico e acho que as pessoas vão conseguir ver isso no dia", planeja.

Uma surpresa para Letícia foi o controle emocional durante todo o trabalho.

"Quando começa o Círio, eu já tenho vontade de chorar a todo momento, mas quando entrei nessa missão, parece que desligaram o botão da Letícia católica fervorosa e ligaram o de ‘uma soldada’", compara.

A peça concebida por Letícia reflete a devoção da estilista e o tema litúrgico de 2024: "Perseverar na oração com Maria, mãe de Jesus". Para ela, Maria é o maior exemplo de perseverança, e essa história será contada no objeto.

Mais do que uma simples vestimenta, Letícia vê o manto como um objeto evangelizador. "Ele é tão lindo que chama a atenção até de quem não é católico", acredita. E o Círio de Nazaré, para a estilista, é uma tradição familiar. "Faz parte da minha vida desde que me entendo por gente", conta, emocionada. "Estou honrando todo o ensinamento que recebi e passando para frente", acrescenta, refletindo sobre o legado que deixará para sua filha e para a comunidade nazarena.

