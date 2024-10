Show 'Maria Vem' saúda a Rainha da Amazônia na Praça Santuário, em Belém

A apresentação do Manto Oficial de Nossa Senhora de Nazaré, a partir das 18h desta quinta-feira (10), na Basílica Santuário de Nazaré, no centro de Belém, será realçada, logo em seguida, com o show "Maria Vem" reunindo atrações musicais na Concha Acústica da Praça Santuário. O começo da noite, marcando ainda a expectativa dos fiéis para o Traslado da Imagem Peregrina de Belém para Ananndeua e Marituba ao longo desta sexta-feira (11), vai contar com a apresentação dos cantores Liah Soares, Pinduca, Flávio Venturini, Gabi Nascimento, Wanessa, Lucinnha Bastos, o tenor lírico Thiago Arancam e o ator Carlo Porto. Tudo com entrada gratuita ao público.

A anfitriã dos artistas convidados é Liah Soares. Ela interpretará canções marcantes da festa maior dos paraenses, como "Ela Vem", "Mãe do Perdão" e "Maria Vem", canção homônima do projeto. Canções compostas por Liah para a Mãe de Jesus. Um público de cerca de 10 mil pessoas é aguardado para o show. O Círio de Nazaré é reconhecido pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco), desde 2013, como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade e, pelo Instituto do Patrimônio Histório e Artístico Nacional (Iphan), desde 2004, como Patrimônio Cultural do Brasil.

O público vai poder conferir o canto diversificado e afinado de Gabi Nascimento, a energia dançante do mestre Pinduca, as canções marcantes do mineiro Flávio Venturini, a música e performance de Wanessa, as sonoridades do canto de Lucinnha Bastos e a voz e interpretação do tenor Thiago Arancam.

Com alma e devoção

Para Liah Soares, cantar em uma noite tão especial, em homenagem à Nossa Senhora, é algo muito significativo. "Eu acho que a coisa mais linda do mundo é quando a gente canta com a alma e devoção, então não tem emoção maior do que essa. Eu sou devota de Nossa Senhora, e é uma coisa que já faz parte da minha memória familiar e do povo paraense", destaca.

A cantora explica que "Maria Vem" serve para promover o encontro cultural de vários artistas com estilos diferentes, mas que se encontram de certa forma na mesma fé, o que reflete um pouco do próprio Círio, com uma mistura de povos e religiões. "Todo mundo está entrelaçado pela Corda, pela solidariedade, pela fraternidade. Então, o objetivo do nosso show é promover isso, essa mensagem de amor, de fé, e tudo isso com muita alegria", afirma Liah Soares.

Ela conta que o projeto é um sonho antigo que foi concretizado pela primeira vez em 2023 e tem como meta se manter a cada ano para o público em Belém. "Fazer esse show na semana do Círio é maravilhoso, porque eu misturo a minha fé (como devota) e a minha arte", pontua.

O projeto "Maria Vem" conta com o apoio institucional do Governo do Estado do Pará, Fundação Cultural do Pará, por meio do Programa Estadual de Incentivo à Cultura - Semear. Como patrocinadora master a Claro e também o Sebrae. O evento tem o apoio da Kallas, Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário, Diretoria da Festa de Nazaré e Padres Barnabitas. A realização é da Agência Conceito A.

Serviço:

Projeto "Maria Vem"

Espetáculo musical dedicado ao Círio de Nazaré, com a cantora Liah Soares como anfitriã, recebendo atrações regionais e nacionais na Praça Santuário, dia 10 de outubro após a Missa de Apresentação do Manto