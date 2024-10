Expectativa para a Missa de Apresentação do Manto toma conta dos devotos

Os devotos conhecerão nesta quinta-feira (10/10) o manto que adornará a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré nos eventos do 232º Círio. A cerimônia de apresentação ocorrerá logo após a missa das 18h, na Basílica Santuário. Este ano, tanto a criação quanto a confecção da peça são assinadas por Letícia Nassar, com bordados de Antônio José de Souza e Rosa Brito, e metais de Marcelo Monteiro.

VEJA MAIS

O manto de 2024 começou a ser pensado desde novembro do ano passado, quando a estilista responsável recebeu o convite. Letícia sempre sonhou em participar do processo de confecção e, para este ano, produziu o manto inspirado na imagem de Maria.

"Vestir [a imagem de] Nossa Senhora de Nazaré é algo inexplicável. O Espírito Santo me guiou para fazer algo tão belo como este manto. Eu já desenhei pensando na técnica de bordado que usaria, e isso facilitou muito o trabalho. Começamos a trabalhar na confecção dele em fevereiro", conta.

Logo após a Missa de Apresentação, a cantora Liah Soares receberá vários artistas convidados a participar do projeto "Maria Vem", um espetáculo musical que será levado à Praça Santuário e tem um público estimado em cerca de 10 mil pessoas. Pinduca, Flávio Venturini, Gabi Nascimento, Lucinha Bastos, o tenor lírico Thiago Arancam e a cantora Wanessa Camargo são algumas das atrações da noite, que dividirão o palco com Liah para interpretar músicas bem conhecidas do público e que exaltama devoção em Nossa Senhora.

Serviço:

Missa de apresentação do Manto 2024

Data: 10/10 – quinta-feira

Local: Basílica Santuário de Nazaré

Hora: a partir das 18h