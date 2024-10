Relembre os mantos que marcaram edições anteriores do Círio de Nazaré

O Círio de Nazaré, a maior manifestação religiosa do Brasil, acontece há mais de dois séculos, desde a descoberta da imagem da santa por Plácido José de Souza, nas margens do igarapé Murucutu, em Belém. Desde então, a festa tornou-se uma grandiosa celebração que atrai milhões de fiéis, e o manto que adorna a Imagem Peregrina durante as procissões é um dos elementos mais aguardados e cheios de significados.

A tradição de vestir a imagem de Nossa Senhora de Nazaré com um manto remonta ao próprio achado da imagem. No início, o manto tinha um formato simples e retangular, mas, com o passar dos anos e o crescimento da festa religiosa, ele passou a ser confeccionado com cada vez mais riqueza de detalhes e simbolismos.

Confira os mantos das edições anteriores do Círio de Nazaré

mantos círio de nazaré Manto da Imagem Peregrina no Círio de 1999. (Reprodução/Fundação Nazaré) Manto da Imagem Peregrina no Círio de 2000. (Reprodução/Fundação Nazaré) Manto da Imagem Peregrina no Círio de 2001. (Reprodução/Fundação Nazaré) Manto da Imagem Peregrina no Círio de 2002. (Reprodução/Fundação Nazaré) Manto da Imagem Peregrina no Círio de 2003. (Reprodução/Fundação Nazaré) Manto da Imagem Peregrina no Círio de 2004. (Reprodução/Fundação Nazaré) Manto da Imagem Peregrina no Círio de 2005. (Reprodução/Fundação Nazaré) Manto da Imagem Peregrina no Círio de 2006. (Reprodução/Fundação Nazaré) Manto da Imagem Peregrina no Círio de 2007. (Reprodução/Fundação Nazaré) Manto da Imagem Peregrina no Círio de 2008. (Reprodução/Fundação Nazaré) Manto da Imagem Peregrina no Círio de 2009. (Reprodução/Fundação Nazaré) Manto da Imagem Peregrina no Círio de 2010. (Reprodução/Fundação Nazaré) Manto da Imagem Peregrina no Círio de 2011. (Reprodução/Fundação Nazaré) Manto da Imagem Peregrina no Círio de 2012. (Reprodução/Fundação Nazaré) Manto da Imagem Peregrina no Círio de 2013. (Reprodução/Fundação Nazaré) Manto da Imagem Peregrina no Círio de 2014. (Reprodução/Fundação Nazaré) Manto da Imagem Peregrina no Círio de 2015. (Reprodução/Fundação Nazaré) Manto da Imagem Peregrina no Círio de 2016. (Reprodução/Fundação Nazaré) Manto da Imagem Peregrina no Círio de 2017. (Reprodução/Fundação Nazaré) Manto da Imagem Peregrina no Círio de 2018. (Reprodução/Fundação Nazaré) Manto da Imagem Peregrina no Círio de 2019. (Reprodução/Fundação Nazaré) Manto da Imagem Peregrina no Círio de 2020. (Reprodução/Fundação Nazaré) Manto da Imagem Peregrina no Círio de 2021. (Reprodução/Fundação Nazaré) Manto da Imagem Peregrina no Círio de 2022. (Reprodução/Fundação Nazaré) Manto da Imagem Peregrina no Círio de 2023. (Reprodução/Fundação Nazaré)

Manto do Círio 2024

A cada edição do Círio, o manto traz características únicas, seguindo o tema do evento daquele ano. Em 2024, o manto segue o tema "Perseverar na oração, com Maria, Mãe de Jesus", refletindo o pedido do Papa Francisco para que este ano seja dedicado à oração.

Criado pela estilista Letícia Nassar, com bordados delicados de Antônio José de Souza e Rosa Brito, e metais assinados por Marcelo Monteiro, o manto deste ano foi produzido com uma abordagem clássica, inspirado nos mantos antigos.

A apresentação do manto de Nossa Senhora de Nazaré para o Círio 2024 acontecerá nesta quinta-feira (10), na Basílica Santuário, após a missa das 18h.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)