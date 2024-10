“É o Oscar local”, diz Milton Cunha sobre a Missa de Apresentação do Manto

Nesta quinta-feira (10), acontece a Missa de Apresentação do Manto de Nossa Senhora de Nazaré, um momento aguardado por muitos fiéis. A celebração foi destaque no programa “Avisa Lá Que Eu Vou”, do Paulo Vieira, onde o carnavalesco Milton Cunha se referiu ao evento como o “Oscar local”.

“Há uma disputa urbana para saber quem será o artista que vai pintar, quem vai bordar o manto, então é o Oscar local”, comentou Milton Cunha. Este ano, tanto a criação quanto a confecção da peça foram assinadas por Letícia Nassar, com bordados de Antônio José de Souza e Rosa Brito, além de metais de Marcelo Monteiro.

A cerimônia de apresentação acontecerá nesta quinta-feira (10), logo após a missa das 18h, na Basílica Santuário, em Belém. Após a apresentação, a cantora Liah Soares receberá diversos artistas convidados para o projeto “Maria Vem”, um espetáculo musical que será realizado na Praça Santuário e deverá reunir cerca de 10 mil pessoas.