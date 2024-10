Círio 2024: devotos de Nossa Senhora elogiam manto deste ano

Os devotos de Nossa Senhora de Nazaré conheceram, na noite desta quinta (10), o manto que adornará a Imagem Peregrina no Círo 2024. Após a missa realizada das 18h, realizada na Basílica Santuário. Este ano, a criação e a confecção da peça são assinadas por Letícia Nassar, com bordados de Antônio José de Souza e Rosa Brito, e metais de Marcelo Monteiro.

VEJA MAIS

Na frente da Basílica, vários devotos aguardavam ansiosamente para conhecer o Manto deste ano e ficaram surpresos ao se deparar com os detalhes da vestimenta religiosa. O manto vestirá a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré nos eventos do Círio deste ano, até as vésperas do Círio de 2025.

Samanta Almeida é estudante e estava presente na apresentação. Para ela, o Manto de 2024 é perfeito, além de clássico, por relembrar modelos anteriores. "Veio com uma 'pegada' dos círios e cartazes clássicos. Ele está me repetendo a um cartaz que, para mim, é um dos mais bonitos, que ela está debaixo de uma árvore de jambo. Trouxe uma 'pegada' clássica que fazia tempo que não víamos um manto tão bonito e da nossa região. Ele está extremamente dourado, com fios de ouro. Está perfeito!", disse, emocionada.

A estudante Úrsula Marques descreveu o manto de 2024 como algo muito representativo. "Não só pelas cores, mas também pelo tema desse ano. Toda essa relação é algo de muita emoção."

Patrícia Barbosa, devota da padroeira dos paraenses, também estava no local e ficou emocionada ao ver a exibição do Manto no telão. "Quando passou, não teve como não se emocionar. Cada ano a gente espera por esse momento e sempre se surpreende e esse não foi diferente. Todo mês de outubro é assim", falou.