Detran sinaliza Rota de Romeiros para garantir segurança viária no caminho até a Basílica

A tradicional peregrinação de romeiros até a Basílica de Santuário de Nazaré, em Belém, vai contar com um esquema mais amplo de segurança viária neste ano. O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) está implementando medidas de segurança a fim de garantir que a jornada seja tranquila para tanto para os promesseiros, como para moradores dos principais corredores viários e usuários das rodovias que ligam a cidade de Abaetetuba, na Região de Integração Tocantins, à capital paraense: a Alça viária e a BR-316.

“Para garantir a segurança dos peregrinos estamos instalando sinalização específica desde a cidade de Abaetetuba até a BR-316. A sinalização refletiva de Rota de Romeiros vai alertar os condutores sobre os pagadores de promessa que transitam pelas vias”, destacou a diretora-geral do Detran, Renata Coelho.

A sinalização segue o padrão de placas de trânsito de advertência, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com eptogramas que evidenciam o Círio de Nazaré. Serão 25 placas instaladas desde o núcleo urbano de Abaetetuba, passando pela Alça Viária e pelo trecho da BR-316 entre o KM-18 e KM-01, no sentido a Belém.

“Desenvolvemos esse tipo de sinalização a fim de alertar motoristas da concentração de romeiros de Nazaré ao longo da Alça Viária e da BR-316, que são os trechos de competência do Detran. No ano passado observamos muitos romeiros caminhando nessas vias e entendemos a necessidade de sinalizar para os motoristas, principalmente no período noturno”, explicou o diretor Técnico Operacional do Detran, Bento Gouveia.

Para evitar acidentes, o Detran também sugere aos romeiros que atentem às seguintes recomendações:

- Programe previamente sua romaria. Veja os pontos de apoio e os locais de descanso com antecedência;

- Utilize calçado adequado, roupas claras e proteja-se do sol com bonés e protetor solar;

- Hidrate-se! Beba bastante água e outros líquidos;

- Caminhe sempre no sentido contrário ao fluxo pelo acostamento que estiver isolado e sinalizado para a peregrinação;

- Evite caminhar à noite. Mas se for neste horário, a recomendação é caminhar em grupos e utilizar coletes refletivos;

- Quando estiver em grupos, caminhe um atrás do outro, em fila, e

- Evite caminhar utilizando celular ou outro objeto de valor.

Ainda com a finalidade de evitar acidentes, o Detran recomenda que veículos de apoio aos romeiros não parem no acostamento que estiver isolado ou acostamento do outro lado da rodovia, evitando que os romeiros tenham que desviar ou cruzar a pista. É recomendável priorizar a parada nos acessos às estradas vicinais e nas entradas das propriedades, fora do acostamento e em local seguro.