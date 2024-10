Círio 2024: Funcionamento do BRT e ônibus elétrico será alterado durante a festividade

O funcionamento do sistema BRT e dos ônibus elétricos passará por mudanças durante os dias de romaria do Círio de Nazaré. As medidas foram anunciadas nesta quarta-feira (9/10) pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

Na sexta-feira, dia 11, o BRT funcionará de maneira parcial no sentido de saída de Belém, devido ao Traslado Ananindeua-Marituba. A operação será interrompida em alguns horários para que os romeiros possam utilizar a pista do BRT com segurança.

No sábado, dia 12, o sistema BRT funcionará normalmente até as 14h. Após esse horário, apenas o Terminal do Mangueirão continuará em operação, com a integração das linhas alimentadoras, enquanto os ônibus troncais utilizarão a pista lateral para manter o atendimento aos usuários.

Já no domingo do Círio, dia 13, não haverá operação do BRT. Apenas o Terminal Mangueirão funcionará, garantindo a integração das linhas alimentadoras e troncais.

Além disso, a Semob informou que os ônibus elétricos, que operam na linha expressa Terminal Mangueirão-Terminal São Brás, também terão seu funcionamento alterado. No sábado, dia 12, eles não circularão durante o período da tarde.