Círio 2024: Casa de Plácido é aberta aos romeiros e voluntários já iniciam atendimento

A Casa de Plácido, localizada no estacionamento da Basílica Santuário de Nazaré, abriu as portas na tarde desta quarta-feira, 09, para o acolhimento de romeiros e peregrinos que chegam a Belém para o Círio de Nazaré, no segundo domingo de outubro.



O espaço oferece refeitório, praça de alimentação, ambulatório para primeiros socorros, salas de repouso, lava-pés e banheiros. Os atendimentos no local começam hoje e seguem até às 13h do sábado, 12 de outubro. O serviço retorna no dia 15 de outubro, após descanso dos voluntários, no horário das 8h30 às 13h.



Por volta das 18h, quando houve a abertura, fiéis já chegavam no local. Alan Almeida, professor do curso de fisioterapia da Unama, que está atuando nesse trabalho voluntário. O professor explica que a dinâmica de funcionamento por parte da universidade conta com 52 alunos, que vão ajudar no condicionamento muscular dos romeiros durante todos os turnos.



"A ideia é ajudar que os romeiros concluam suas promessas", destaca o professor.



