Círio 2024: 100 voluntários da Cruz Vermelha participam da primeira romaria

A Cruz Vermelha Brasileira no Pará está atuando com 100 voluntários no Traslado dos Carros, a primeira romaria do Círio 2024. Eles atuam prestando serviço emergencial aos devotos e promesseiros que percorrem as ruas de Belém nesta quarta-feira (9), com destino ao Porto Futuro, no bairro do Reduto.

São cerca de 30 mil pessoas que acompanham os 14 carros integrantes da procissão de hoje. Esta é a mais nova entre as romarias oficiais do Círio e surgiu como uma forma de reunir os devotos em oração, além da representatividade dos carros como símbolos da festa. Um deles, inclusive, faz homenagem ao milagre acontecido em 1182 com Dom Fuas Roupinho, que, prestes a despencar em um abismo com seu cavalo, recorreu à intercessão de Nossa Senhora de Nazaré e foi salvo.