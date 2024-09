Quantas procissões tem o Círio de Nazaré? Veja quais são

O Círio de Nazaré é considerado uma das maiores festividades religiosas do mundo e a maior do Brasil. A celebração ocorre anualmente na cidade de Belém, no Pará, sempre na segundo domingo do mês de outubro, reunindo mais de dois milhões de pessoas nas ruas da capital paraense.

Para além da famosa procissão à Nossa Senhora de Nazaré, que iniciou em 1793 em Belém, o Círio é formado ainda por uma extensa programação, chamada “Quadra Nazarena”, que abarca várias romarias e celebrações. Ao todo, são 13 procissões que ocorrem antes e após o “Domingo do Círio”, homenageando a Rainha da Amazônia.

Traslado dos Carros

Instituída no final de 2019 pela Diretoria da Festa e pela Arquidiocese de Belém, o Traslado dos Carros é a 13ª Romaria Oficial do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. A proposta para essa nova procissão foi feita pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, em colaboração com a Diretoria. O Traslado deveria ter acontecido pela primeira vez como procissão oficial no Círio de 2020, mas devido à pandemia, o evento foi adiado para 2021, quando também não pôde ser realizado. Esta romaria ocorre sempre na quarta-feira que precede a grande procissão do domingo e um dia antes da apresentação do Manto, partindo da Basílica Santuário e chegando ao Galpão da CDP.

Durante o Traslado dos Carros, são transportados vários carros e barcas, incluindo o Carro de Plácido, a Barca dos Escoteiros, a Barca Nova, quatro Carros dos Anjos, o Cesto de Promessas, a Barca com Velas, a Barca Portuguesa, a Barca com Remos, o Carro Dom Fuas e o Carro da Sagrada Família.

Traslado para Ananindeua

O Traslado para Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, é a procissão do Círio de Nazaré com maior extensão e duração, com um percurso de 47 quilômetros que dura cerca de 12 horas. A romaria ocorre na sexta-feira que antecede o segundo domingo de outubro (Círio de Nazaré), quando milhares de devotos acompanham a Imagem Peregrina pedalando, correndo, de motocicleta ou de carro até a Igreja Matriz de Ananindeua. Há também quem aprecie a passagem da Imagem Peregrina nas calçadas das ruas que fazem parte do trajeto. Durante o percurso, Nossa Senhora de Nazaré faz diversas paradas e recebe diversas homenagens de várias maneiras. O primeiro traslado ocorreu durante o Círio de 1992.

Romaria Rodoviária

A Romaria Rodoviária ocorre na véspera do Círio, conduzindo a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré da Igreja Matriz de Ananindeua até a Orla de Icoaraci, com previsão de chegada para às 8h. Durante o trajeto, que tem 24 quilômetros de distância, a Imagem Peregrina recebe diversas homenagens, como queima de fogos.

Romaria Fluvial

A Romaria Fluvial é a procissão que antecede a Moto Romaria. O percurso é feito nas águas da Baía do Guajará e tem, aproximadamente, 18 quilômetros de distância. A Imagem Peregrina é levada por uma embarcação da Marinha do Brasil e é acompanhada por outros barcos e navios, onde ocorre missas, momentos de louvor e espiritualidade. A saída ocorre no Trapiche de Icoaraci, bairro Cruzeiro, e tem como destino a Escadinha no Cais do Porto, na Praça Pedro Teixeira, localizada ao lado da Estação das Docas, no bairro Campina.

Moto Romaria

Após ser homenageada nas águas paraenses durante Romaria Fluvial, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré é levada ao início da Av. Presidente Vargas, no bairro campina, para dar início à Moto Romaria. Essa procissão é composta por centenas de motociclistas que escoltam Nossa Senhora com as buzinas dos veículos enfeitados em um percurso de 2,6 quilômetros até o Colégio Gentil Bittencourt, no bairro Nazaré, próximo à Basílica de Nazaré. A Moto Romaria foi criada em 1990 pela Federação Paraense de Motociclismo, que decidiu prestar sua homenagem.

Trasladação

Na noite do segundo sábado de outubro, véspera do Círio de Nazaré, milhares de fiéis se reúnem para a Trasladação, procissão esta que antigamente era chamada de Antecírio. Essa romaria ocorre após uma missa no Colégio Gentil Bittencourt, com os romeiros saindo em caminhada rumo à Catedral de Belém, no percurso inverso ao do realizado na manhã seguinte. A primeira Trasladação foi organizada pelo governador Francisco de Souza Coutinho, em conjunto com o Capelão do Palácio do Governo, padre José Roiz de Moura, que conduziram a imagem de Nossa Senhora de Nazaré da Igreja Matriz até a capela do Palácio.

Círio de Nazaré

No segundo domingo de outubro, independentemente do dia, mais de 2 milhões de pessoas de todos os lugares do mundo tomam conta das ruas do centro de Belém para participar do Círio de Nazaré, a tradicional festa religiosa da Amazônia e uma das maiores do mundo. A grande procissão se inicia após a missa na Catedral da Sé, no bairro Cidade Velha, no início da manhã, seguindo pelas ruas por 3,6 quilômetros até a Praça Santuário de Nazaré.

A primeira procissão do Círio ocorreu na tarde de 8 de setembro de 1793. Em 1854, o Círio passou a ser realizado pela manhã. Desde 1882, por decisão do bispo Dom Macedo Costa, em conjunto com o Presidente da Província, Dr. Justino Ferreira Carneiro, a procissão passou a ter como ponto de partida a Catedral, tradição que se mantém até hoje. O segundo domingo de outubro foi estabelecido como o dia oficial da procissão do Círio em 1901.

Ciclo Romaria

Embora a grande procissão do Círio de Nazaré tenha sido realizada, a quadra nazarena segue com mais romarias nos dias seguintes. No primeiro sábado após o Círio de Nazaré, ocorre, pela manhã, a Ciclo Romaria, com partida da Praça Santuário de Nazaré. Essa procissão é formada por ciclistas, que a cada edição percorrem um trajeto diferente, este definido dois meses antes do Círio. Para a romaria, muitos participantes decoram suas bicicletas, e ao final, as três melhores são premiadas. A Ciclo Romaria foi criada em 2004, após um pedido da Federação dos Ciclistas do Pará e da Associação dos Ciclistas de Icoaraci.

Romaria da Juventude

A Romaria da Juventude é a procissão formada majoritariamente por adolescentes e jovens de diversas paróquias e comunidades da Arquidiocese de Belém. Animada por um trio elétrico, o público canta diversas músicas religiosas e oram para Nossa Senhora de Nazaré, o que faz desta romaria uma das mais animadas. A Romaria da Juventude iniciou em 2001, com a procissão partindo da Comunidade São Braz, que faz parte da Paróquia de Nazaré. Todos os anos, uma igreja da Arquidiocese de Belém é selecionada para sediar o evento e servir como ponto de partida da romaria. Ao final do percurso, a Santa Missa é celebrada na Praça Santuário.

Romaria das Crianças

No primeiro domingo após o Círio de Nazaré, as crianças tomam as ruas para prestar suas homenagens a Nossa Senhora na Romaria das Crianças. Criada com o intuito de promover a devoção mariana entre os mais novos, a procissão sai Praça Santuário e retorna ao mesmo ponto, percorrendo algumas ruas do bairro de Nazaré. A Imagem Peregrina é transportada na berlinda, acompanhada pelos Carros dos Anjos. A festa conta com a animação de bandas musicais formadas por crianças e jovens de várias regiões do estado, além de um coral preparado especialmente para a ocasião. A primeira edição foi realizada em 1990.

Romaria dos Corredores

Em 2014, a Romaria dos Corredores foi adicionada ao calendário oficial do Círio de Nazaré, tornando-se a 12ª romaria oficial em homenagem à Rainha da Amazônia. O percurso, de aproximadamente 8 km, tem início e fim na Praça Santuário. O evento não é competitivo, portanto, não há cronometragem nem premiação, sendo realizado em formato de trote - uma corrida de baixa velocidade. A iniciativa partiu de um grupo de corredores de rua da capital paraense, que apresentou a proposta à Arquidiocese de Belém e à Diretoria da Festa e recebeu a aprovação da ideia.

Procissão da Festa

Na manhã do segundo domingo após o Círio ocorre a Procissão da Festa, a penúltima romaria do Círio de Nazaré e a terceira mais antiga depois do Círio e Trasladação. Nessa procissão participam a Diretoria da Festa e as comunidades da Paróquia de Nazaré, em um percurso diferente todos os anos para incluir todas as comunidades da paróquia. A Imagem Peregrina é conduzida em um andor - uma estrutura, em geral de madeira ou outro material leve e resistente, em forma de padiola portátil e ornamentada, em que nos cortejos religiosos se transportam ao ombro as imagens e ícones. Embora a data exata da primeira procissão seja incerta, existem registros históricos desse evento no ano de 1881, 24 anos antes dos Barnabitas assumirem a Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro, em 1905.

Recírio

Para encerrar a quadra nazarena, ocorre o Recírio, 15 dias após o Círio, em uma segunda-feira. A procissão inicia após a missa na Praça Santuário e a Imagem Peregrina é conduzida em um breve percurso em direção à Capela do Colégio Gentil Bittencourt, com cerca de 1h de duração. A primeira procissão do Recírio remonta a metade do século XIX, mais precisamente em 1859.

