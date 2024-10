Traslado dos Carros: veja a decoração da berlinda na romaria de hoje (9)

A primeira romaria do Círio 2024, o "Traslado dos Carros", saiu esta noite da Basílica Santuário em direção ao Parque Futuro. O trajeto é composto por 14 carros, cerca de 30.000 devotos e a Berlinda com a Imagem Peregrina, decorada com quatro tipos de flores diferentes que simbolizam a pureza de Nossa Senhora.

Este ano, a berlinda carrega quatro tipos de flores. De acordo com Djan Slaviero, decorador oficial, as cores foram escolhidas para que a decoração pudesse ser contemplada de longe, além da ligação com algo puro, por serem brancas. "A decoração da Berlinda deste ano compõe pinóquios brancos, margaridas brancas, anastácias brancas e orquídeas aracnes. Essas flores brancas foram escolhidas para se referir à pureza e por ser à noite, acende mais a decoração, que é vista de longe. Essa foi a decoração escolhida este ano", explica.