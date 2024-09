Quantas horas dura o Círio de Nazaré? Relembre os mais longos e mais rápidos

O Círio de Nazaré é uma das maiores festividades religiosas do mundo, ocorrendo no segundo domingo do mês de outubro em Belém, no Pará, com mais de dois milhões de fiéis nas ruas demonstrando devoção à Nossa Senhora de Nazaré.

A Grande Procissão sai da Catedral da Sé, no bairro Cidade Velha, no início da manhã, e percorre até a Basílica de Nazaré, no bairro Nazaré, em um trajeto com cerca de 3,6 quilômetros. Entre esses dois pontos, a “Nazinha”, como é carinhosamente chamada, recebe diversas homenagens, como queima de fogos e grande quantidade de confetes.

Assim, o Círio de Nazaré costuma durar cerca de 4 a 5 horas e terminar ao final da manhã, para os fiéis realizarem o tradicional "Almoço do Círio". No entanto, nem sempre foi assim, pois alguns círios são bem rápidos e outros demoraram bastante para ser finalizados.

Veja quais foram os círios mais demorados e os mais rápidos

A 208ª edição do Círio, do ano de 2000, durou mais que o esperado. A romaria saiu às 7h30 da Catedral e chegou por volta de 15h45 na Basílica Santuário, com uma duração de 8h15min devido a um problema em uma das rodas da berlinda. Quatro anos depois, em 2004, viria a edição mais demorada da história: 9h15min de duração, por causa de um problema no atrelamento da corda.

Ao contrário destes, houve os círios mais rápidos. Em 2022, a Grande Procissão se consagrou a mais rápida da história, com 4h10min de duração. A edição deste começou por volta de 7h20, com alguns minutos de atraso em relação ao cronograma oficial de sair às 7h, e chegou às 11h30 na praça Santuário, em frente à Basílica.

No ano seguinte ocorreu o segundo círio mais rápido da história. A Grande Procissão, que estava marcada para sair às 7h, começou com alguns minutos de atraso, às 7h20, quando a santa foi colocada na berlinda. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré chegou à Basílica Santuário por volta de 11h40, com 4h20min de duração, sendo um dos mais rápidos círios.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de oliberal.com)