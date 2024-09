Quem vai estar no Círio 2024? Confira famosos que estarão em Belém

No próximo dia 13 de outubro, as ruas de Belém estarão cheias de pessoas para participar do Círio de Nazaré. Além de ter grande participação do paraense, milhares de pessoas, vindo de diversas partes do mundo, desembarcam na capital paraense para viver esse momento de fé e cultura local.

Aproveitando que Belém recebe os holofotes nesse período, alguns artistas também estão confirmados para participar do Círio. As paraenses Fafá de Belém, Dira Paes e Alane Dias já estão garantidas.

Veja a lista dos famosos que estarão em Belém no Círio

Gretchen e o marido, Esdras de Souza

Paulo Vieira, ator e apresentador

Luís Lobianco, ator

Leona Cavalli, atriz

Thalita Rebouças, escritora

Mário Sérgio Cortella, escritor e professor

Carlos Saldanha, cineasta e produtor de cinema

Irandhir Santos, ator