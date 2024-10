Círio 2024: veja onde serão os postos de acolhimento da Cruz Vermelha

Com a chegada dos romeiros na capital paraense para celebrar o Círio de Nazaré 2024, a Cruz Vermelha Brasileira (CVB) no Pará disponibiliza três postos de acolhimento, que funcionarão 24 horas, a partir das 18h desta quarta-feira (9) até às 7h de sábado (12). Os postos oferecerão atendimento médico e emergencial aos peregrinos que percorrem longas distâncias para participar da festividade.

Os pontos de apoio estarão localizados no Fórum Judiciário de Ananindeua, no Shopping Metrópole de Ananindeua e no Tribunal de Justiça de Belém.

Serviço

Ponto de acolhimento aos romeiros da CVB

Data: de 09/10/2024 às 18h até 12/10/2024 às 7h

Locais: Fórum Judiciário de Ananindeua (Br. 316, esquina com a R. João Alves de Andrade); Shopping Metrópole de Ananindeua (Rod. BR-316 4500 - Covas) e Tribunal de Justiça de Belém (Av. Almirante Barroso, 3089, Souza)

Estudantes da Uepa são voluntários no atendimento à Saúde dos romeiros

Outro ponto de suporte aos peregrinos será disponibilizado nesta sexta-feira (11), pelos estudantes da Universidade do Estado do Pará (Uepa), por meio do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), em parceria com a Cruz Vermelha. O projeto "Acolhimento e Atendimento aos Peregrinos e Romeiros de Nazaré" inicia às 7h, oferecendo atendimentos como curativos nas lesões dos pés dos caminhantes; verificação de glicemia; e primeiros socorros.

Organizado pela professora e enfermeira Margarete Bittencourt, a ação conta com a atuação dos estudantes dos cursos de saúde da Uepa como Enfermagem, Fisioterapia, Educação Física, Biomedicina, Terapia Ocupacional e Medicina. Vinculado à Pró-Reitoria de Extensão (Proex), o projeto já possui mais de 10 anos no Campus II.

O posto de atendimento tem acesso pelo portão do CCBS na avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco, onde passa a romaria.

Serviço

Ponto de acolhimento aos romeiros por estudantes da Uepa

Data: 11/10/2024

Horário: 7h0

Local: Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - Campus II (CCBS/Uepa), em Belém

Endereço: Avenida Almirante Barroso esquina com Travessa Perebebuí, bairro do Marco.

Postos de atendimento durante a Trasladação e o Círio

Confira também os 23 postos de atendimentos da CVB que irão funcionar durante a Trasladação (12) e o Círio (13).

1. Museu da Assembleia de Deus

Endereço: Av. Gov. Magalhães Barata, 53 - Nazaré, Belém - PA, 66040-170.

2. IAP

Praça Justo Chermont, 236 - Nazaré, Belém - PA, 66035-140.

3. Codec

Av. Nª Sra. de Nazaré, 1297 - Nazaré, Belém - PA, 66035-145.

4. CAN

Nazaré, Belém - PA, 66040-141.

5. Estacionamento Largo do Redondo

Av. Nª Sra. de Nazaré, 671-765 - Nazaré, Belém - PA, 66035-445.

6. Codem

Av. Nª Sra. de Nazaré, 708 - Nazaré, Belém - PA, 66035-135.

7. Estacionamento do IPHAN

Av. Gov. José Malcher, 474 - Nazaré, Belém - PA, 66035-065.

8. Paysandu

Av. Nª Sra. de Nazaré, 404 - Nazaré, Belém - PA, 66035-115.

9. ITrânsito

Av. Nª Sra. de Nazaré, 231 - Nazaré, Belém - PA, 66035-445.

10. Clube de Engenharia

Av. Nª Sra. de Nazaré, 272 - Nazaré, Belém - PA, 66035-170.

11. Igreja Assembleia de Deus

Av. Nª Sra. de Nazaré, 177 - Nazaré, Belém - PA, 66040-145.

12. Estacionamento Palacete Faciola

Av. Nª Sra. de Nazaré, 138 - Nazaré, Belém - PA, 66040-170.

Entrada pela Dr. Moraes.

13. IEEP

Esquina com Tv. Gama Abreu, Av. Serzedelo Corrêa, 256 - Campina, Belém - PA, 66015-130.

14. Princesa Louçã

Av. Pres. Vargas, 882 - Campina, Belém - PA, 66017-904.

Entrada: Rua Carlos Gomes.

15. ICA - Instituto de Ciências de Arte

Av. Pres. Vargas, S/N - Campina, Belém - PA, 66017-000.

Fica na Praça da República.

16. Garagem da SESPA

Av. Pres. Vargas, 513 - Campina, Belém - PA, 66017-000.

Entrada: Rua Aristides Lobo.

17. Correios - Agência Central

Av. Pres. Vargas, 498 - Campina, Belém - PA, 66017-970.

Entrada: Rua Ó de Almeida.

18. Banpará

Av. Pres. Vargas, 251 - Campina, Belém - PA, 66010-000.

19. Banco do Brasil

Av. Pres. Vargas, 248 - Campina, Belém - PA, 66010-900.

Entrada: Rua Santo Antônio.

20. Boulevard da Gastronomia (Instituto Pavulagem)

Campina, Belém - PA, 66010-020.

21. CDP

Av. Mal. Hermes, 3 - Campina, Belém - PA, 66010-070.

22. Tv. Frutuoso Guimarães / Alfândega

Entre Castilho França e Rua Gaspar Viana. Esquina com a loja Globo Esporte, lateral com a Igreja das Mercês.

23. Casa das 11 Janelas - Praça da Sé

R. Siqueira Mendes - Cidade Velha, Belém - PA, 66020-600.

Entrada: Posto montado na frente da Casa das 11 Janelas.

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidade)