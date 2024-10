Segup e órgãos integrados atuam nas Ações de Segurança para o Círio 2024

Mais de 8 mil agentes das forças de segurança pública estadual, municipal e federal, além de órgãos parceiros, estarão envolvidos nas ações de segurança, logística e atendimento aos romeiros

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), juntamente com os demais órgãos do Sistema de Segurança Pública (Sieds) apresenta as ações de segurança, logística e atendimento, desenvolvidas para a “Operação Círio 2024”. Mais de 8 mil agentes públicos atuarão de forma integrada, nas festividades da Quadra Nazarena deste ano. As atividades iniciaram no último dia 07, e seguem até o próximo dia 27 de outubro.

As ações têm por objetivo garantir maior tranquilidade aos romeiros e turistas que estarão na cidade durante os eventos do Círio de Nazaré. Sendo essa uma das maiores operações executadas e planejadas pela segurança pública do estado, onde estarão empregadas também, mais de 1.500 veículos, entre viaturas, ambulâncias e veículos de resgate

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, destaca o conjunto de ações que serão desenvolvidas pela segurança pública, durante a quinzena da Quadra Nazarena.



“A Operação Círio é uma das maiores ações do sistema de segurança pública do Estado, cujo planejamento começa com grande antecedência, visando a melhoria a cada ano de nossas atividades. É um trabalho integrado, em conjunto com os órgãos de segurança do Estado do Pará, da esfera federal, da prefeitura, da Cruz Vermelha e das Forças Armadas. Ao todo, são 19 programações para a Quadra Nazarena, sendo 14 religiosas e 5 paralelas ao evento. Em todas, haverá suporte, seja por meio terrestre, aquático ou aéreo, em busca da segurança e tranquilidade dos romeiros, para que possam celebrar a maior festa religiosa do mundo com segurança”, ressaltou o titular da Segup.

Festividades

A Segup coordena o total de 19 ações que envolvem as festividades do Círio, entre elas: 14 procissões e 5 eventos relacionados ao período da festividade, a exemplo da Festa da Chiquita, Arraial do Pavulagem, Encontro de Tambores e o Auto do Círio.

As equipes de segurança também prestam apoio à ação da Diretoria da Festa, durante a “Caminhada dos Romeiros”, com a presença das forças de segurança, tanto na rodovia BR-316, quanto na Alça Viária, prestando assistência e logística aos fiéis que chegam à capital, Belém, caminhando ou por bicicleta.

A ação contará com postos de apoio, onde será fornecido alimentação, hidratação, assistência médica, e em alguns pontos, estarão oferecendo também hospedagens aos romeiros. Os atendimentos iniciaram na noite da última terça-feira, 8.

“Além de todo o aparato da segurança, as equipes do Detran também estão com placas de sinalização para orientar e resguardar os romeiros que vem em caminhada até Belém, com o intuito de garantir maior segurança a esses romeiros que vêm pagando suas promessas”, disse Ualame Machado.

CICC

O Centro Integrado de Controle e Comando Móvel (CICC-Móvel) da segurança pública, mais uma vez, será instalado na travessa Quintino Bocaiúva, no “Largo do Redondo”, com objetivo de acompanhar e monitorar as principais procissões do Círio de Nazaré. As equipes integradas estarão monitorando, através das câmeras de videomonitoramento, toda a movimentação dos romeiros, além de prestar serviço de atendimento e registro de ocorrências.

No Centro Integrado de Controle e Comando (CICC), localizado na sede da Segup, na avenida Almirante Barroso, as equipes também estarão reunidas, acompanhando mais de 60 câmeras de videomonitoramento, presentes nos principais pontos da procissão. O objetivo é reunir e integrar as forças de segurança, e os demais órgãos parceiros, a fim de dar maior celeridade nas eventuais ocorrências, visando a segurança de todos.

Ponto de extração

Durante o Círio Fluvial, as equipes de segurança também estarão presentes, fiscalizando as embarcações para que as tripulações sigam o fluxo da romaria com tranquilidade. No percurso fluvial serão montados pontos de extração com objetivo de auxiliar as embarcações, em caso de emergências ou eventualidades, que venham a ocorrer durante o traslado. Em todos os pontos haverá uma ambulância, caso seja necessário o deslocamento até o hospital.

Pórtico da Moto Romaria - As equipes de segurança também estarão presentes para a fiscalização e triagem das motos que participarão do cortejo na manhã do sábado (12). As equipes da Polícia Civil e do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) farão a fiscalização e triagem das motocicletas que participarão da procissão, no pórtico da segurança pública montado no início da av. Marechal Hermes.

Pontos fixos de segurança

Serão instalados também 20 pontos de observação no percurso das principais romarias; ao longo das avenidas por onde passam as procissões da Trasladação e do Círio. Nos pontos estarão presentes agentes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Pará, observando a movimentação e atendendo emergências e outras ocorrências.

Pontos de bloqueio

Esse ano, mais de 60 pontos de bloqueio estarão sendo fiscalizados, especialmente nas vias por onde passarão as principais procissões. Porém, no sábado, após a passagem da Moto Romaria, as travessas Rui Barbosa e Benjamin Constant serão abertas para que os condutores possam cruzar a avenida Nazaré, assim como as ruas Gaspar Viana e Oswaldo Cruz, para cruzar a avenida Presidente Vargas, e por fim, a rua Gama Abreu, que dará acesso à avenida Serzedelo Correa. As vias estarão abertas até o início da Trasladação.

Os pontos de bloqueios das vias contarão ainda com o apoio dos agentes municipais de Marituba e Ananindeua, além da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e demais órgãos de segurança do estado.

Integração

A operação reunirá agentes das Polícias Militar, Civil e Científica, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), Grupamentos Aéreo e Fluvial de Segurança Pública, Secretaria de Saúde do Estado (Sesp), além de órgãos parceiros das esferas municipal e federal.