Círio 2024: fiéis lotam a BR-316 durante a Romaria Rodoviária

Vários fiéis lotaram a BR-316 para acompanhar a Imagem Peregrina da Virgem de Nazaré durante a Romaria Rodoviária, neste sábado (12/10). Antes de percorrer a via, uma missa realizada na Paróquia Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa, a Igreja Matriz de Ananindeua, antecedeu a procissão.

Ciclistas, motociclistas e até corredores vão atrás da Imagem pela rodovia federal, que tem como destino ao trapiche de Icoaraci para a Romaria Fluvial, conhecido popularmente como “Círio Fluvial”. Além disso, milhares de pessoas transformaram as margens da BR-316 e a avenida Augusto Montenegro, em um palco de devoção para a Virgem de Nazaré.

Valdemiro Marques, 58, é pedreiro e mora no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua. Assim como Antônio, ele acompanha a procissão de bike, mas de um jeito diferente. Valdemiro transporta uma imagem da padroeira da Amazônia dentro de uma cesta, como se fosse a berlinda.

O percurso é de 24 km com duração estimada de 3h, entre às 8h30, para começar a Romaria Fluvial. Logo depois do Círio Fluvial, acontece a Motorromaria, que é de aproximadamente 2,6 quilômetros, começando pela Escadinha do Cais do Porto, seguindo pela Avenida Presidente Vargas, dobrando em direção a Avenida Nazaré e finaliza no Colégio Gentil Bittencourt, na Avenida Magalhães Barata.

Demétrio Pureza, 57, acompanha a Romaria Rodoviária há 24 anos. Ele conversou com a reportagem e não conteve a emoção ao falar sobre o motivo de seguir a Imagem Peregrina até Icoaraci. “Participo pela saúde da minha mãe. A minha falou assim pra mim: ‘meu filho, se eu tiver perto, acompanhe ela (Imagem Peregrina)’. Só tenho esse dia para acompanhar. Eu me preparo desde outubro até o mesmo mês do ano seguinte (para acompanhar)”, afirmou, enquanto limpava uma lágrima do rosto e corrida pela BR-316.

Veja o percurso completo da Romaria Rodoviária:

Rodovia BR-316

Avenida Augusto Montenegro

Rua 8 de Setembro

Avenida Dr. Lopo de Castro