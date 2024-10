Círio 2024: Imagem Peregrina deixa Igreja Matriz, em Ananindeua, para iniciar a Romaria Rodoviária

A Imagem Peregrina da Virgem de Nazaré acaba de deixar a Paróquia Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa, a Igreja Matriz de Ananindeua, para dar início a Romaria Rodoviária, neste sábado (12/10). A procissão será de 24 km de percurso com duração estimada de 3h, entre às 8h30, em direção ao trapiche de Icoaraci para a Romaria Fluvial, conhecido popularmente como “Círio Fluvial”.

Logo depois do Círio Fluvial, acontece a Motorromaria, que é de aproximadamente 2,6 quilômetros, começando pela Escadinha do Cais do Porto, seguindo pela Avenida Presidente Vargas, dobrando em direção a Avenida Nazaré e finaliza no Colégio Gentil Bittencourt, na Avenida Magalhães Barata.

Edvaldo de Souza Santos, de 47 anos, mora em Ananindeua. Ele vai de moto até Icoaraci, para acompanhar a Romaria Rodoviária, uma procissão que ele participa há quase três décadas. “Faço esse percurso há bastante tempo, quase 35 anos. Venho agradecer todo ano. Deus me deu uma possibilidade de conseguir cada dia mais os meus objetivos”, contou ele.

Veja o percurso completo da Romaria Rodoviária:

Rodovia BR-316

Avenida Augusto Montenegro

Rua 8 de Setembro

Avenida Dr. Lopo de Castro