Círio 2024: embarcações se dirigem ao trapiche de Icoaraci para o 'Círio Fluvial'

Embarcações estão a caminho do trapiche de Icoaraci para a Romaria Fluvial, conhecida popularmente como “Círio Fluvial”, que deve começar às 8h20 deste sábado (12/10), dez minutos antes do que estava programado anteriormente. Mas, antes que a procissão aconteça, é realizada a Romaria Rodoviária, que iniciou às 5h26 e saiu da Paróquia Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa, a Igreja Matriz de Ananindeua, na Grande Belém.

A romaria percorre a Baía do Guajará rumo à Escadinha do Cais do Porto, na praça Pedro Teixeira - avenida Marechal Hermes, bairro da Campina. De lá, começará a Motorromaria, que é de aproximadamente 2,6 quilômetros, começando pela Escadinha do Cais do Porto, seguindo pela Avenida Presidente Vargas, dobrando em direção a Avenida Nazaré e finaliza no Colégio Gentil Bittencourt, na Avenida Magalhães Barata.