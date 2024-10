Círio 2024: Romaria Rodoviária chega na metade do percurso

A Romaria Rodoviária acaba de alcançar a metade do percurso, 12 quilômetros de 24 km a serem percorridos, e completa mais de uma hora levando a Imagem Peregrina da Virgem de Nazaré. A procissão, que deve durar 3h, se dirige ao trapiche de Icoaraci para a Romaria Fluvial, conhecido popularmente como “Círio Fluvial”. A missa realizada na Igreja Matriz, que antecedeu a romaria, terminou às 5h03. Já a procissão, começou às 5h26, quatro minutos antes do que estava previsto e também o mesmo horário de saída do ano passado.

No trajeto, ciclistas, motociclistas e até corredores vão atrás da Imagem. Além disso, milhares de pessoas, idosos, adultos e crianças, transformaram as margens da BR-316 e a avenida Augusto Montenegro, em um palco de devoção para a Virgem de Nazaré. Várias homenagens foram feitas durante a passagem da padroeira da Amazônia, incluindo queima de fogos.

Logo depois do Círio Fluvial, acontece a Motorromaria, que é de aproximadamente 2,6 quilômetros, começando pela Escadinha do Cais do Porto, seguindo pela Avenida Presidente Vargas, dobrando em direção a Avenida Nazaré e finaliza no Colégio Gentil Bittencourt, na Avenida Magalhães Barata.

Veja o percurso completo da Romaria Rodoviária:

Rodovia BR-316

Avenida Augusto Montenegro

Rua 8 de Setembro

Avenida Dr. Lopo de Castro