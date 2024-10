Círio 2024: Romaria Rodoviária deste ano é a mais rápida das últimas 9 edições

A edição da Romaria Rodoviária do Círio 2024 foi a mais rápida das últimas nove edições. A procissão deste ano começou às 5h26 terminou exatamente às 8h20, dez minutos antes do que estava programado anteriormente, totalizando 2h55 de duração. Em 2023, segundo os dados do aplicativo “Kd a Berlinda”, a Imagem Peregrina chegou ao trapiche de Icoaraci para a Romaria Fluvial, conhecido popularmente como “Círio Fluvial”, às 8h38, totalizando 3h12 minutos de duração. Já em 2022, a romaria terminou às 8h40, com um tempo de 8h40 minutos.

Por conta da pandemia de Covid-19, não houve Círio nos anos de 2020 e 2021. Porém, o app “Kd a Berlinda”, feito para que a pessoa possa acompanhar as procissões oficiais do Círio de Nazaré de forma digital, mostra os dados dos outros anos desde 2013. Confira!

Romaria Rodoviária de 2019

A procissão iniciou às 5h29 e chegou ao trapiche de Icoaraci às 8h47, com 3h18min e 46s de duração.

Romaria Rodoviária de 2018

A procissão iniciou 5h26 e chegou ao trapiche de Icoaraci às 8h35, totalizando 3h8min e 52s.

Romaria Rodoviária de 2017

A procissão iniciou às 5h33 e chegou ao trapiche de Icoaraci às 8h54min, totalizando 3h21min e 17s.

Romaria Rodoviária de 2016

A procissão iniciou às 5h32 e chegou ao trapiche de Icoaraci às 8h43min, com uma duração de 3h11min e 23s.

Romaria Rodoviária de 2015

A procissão iniciou às 5h27 e chegou ao trapiche de Icoaraci às 8h23min, totalizando 2h55min e 35s.

Romaria Rodoviária de 2014

A procissão iniciou às 5h11 e chegou ao trapiche de Icoaraci às 8h49, com 3h38min e 3s de duração.

Romaria Rodoviária de 2013

A procissão iniciou às 5h48 e chegou ao trapiche de Icoaraci às 8h53, com uma duração de 3h5min e 42s.