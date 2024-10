Artistas e personalidades participam do 'Sarau da Fafá ' às vésperas do Círio de Nazaré 2024

O Sarau da cantora Fafá de Belém reuniu, na noite desta sexta-feira (11/10), vários artistas que vieram para a Varanda de Nazaré 2024, para prestigiar as principais procissões do Círio de Nazaré que ocorrem neste fim de semana. O jornalista e colunista do Grupo Liberal, Ismaelino Pinto, também esteve no evento, que ocorreu no hotel Atrium Quinta das Pedras, no bairro da Cidade Velha, em Belém.

A atriz Letícia Colin, a primeira-dama Janja Lula da Silva, o ator e humorista Luis Lobianco, o ex-BBB e atleta paraolímpico Fernando Fernandes e o escritor Mário Sérgio Cortella marcaram presença na comemoração. O governador do Estado, Helder Barbalho, e a primeira-dama Daniela Barbosa também estiverem no sarau prestigiando à artista paraense, assim como Dira Paes, Valéria Paiva e Alane Dias, o qual é a embaixadora deste ano.

Os convidados puderam apreciar uma noite de boa música. Fafá dividiu o palco com artistas como, Teresa Cristina, Arthur Espíndola, Gigi Furtado, Adilson Alcântara, entre outros artistas.