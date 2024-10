Fafá de Belém celebra a 14ª edição da Varanda de Nazaré com programação especial

Fafá de Belém prepara mais uma edição da Varanda de Nazaré, que, em 2024, chega à sua 14ª edição, celebrando o tema "Revolução pela Fé" e contará com uma programação que se estenderá por seis dias. A artista paraense, idealizadora do evento, realizará duas apresentações: uma durante a Trasladação, no sábado à noite, e outra no domingo, na manhã do Círio, ambas na Estação das Docas.

Segundo Fafá, a varanda emprega mais de 1.500 pessoas durante o Círio de Nazaré. "Chegamos a essa 14ª edição, que hoje emprega mais de mil e quinhentas pessoas, entre carregadores, promotores, garçons, fazedores culturais, cenografia, transporte", disse a artista. Desde 2011, a Varanda de Nazaré se consolidou como uma das principais vitrines do Círio, tornando-se tradição em Belém e reunindo mais de 450 embaixadores ao longo das edições, todos comprometidos em amplificar a visibilidade do Círio, que movimenta milhões de pessoas e é um dos maiores eventos religiosos do planeta. A Varanda de Nazaré será transmitida ao vivo pela TV Varanda, no YouTube.

Quem estará este ano na varanda é a atriz e diretora de cinema Dira Paes, a atriz Alane Dias, madrinha desta edição, o ator e apresentador Paulo Vieira, o ator Luís Lobianco, a atriz Leona Cavalli, a escritora Thalita Rebouças, o escritor e professor Mário Sérgio Cortella, a influenciadora Thaynara OG, o cineasta e produtor de cinema Carlos Saldanha, a influenciadora e atriz Rafa Kalimann, o ator Matheus Nachtergaele e a atriz Letícia Colin.

"O meu sonho é trazer, ano que vem, Mia Couto. Pra mim, ele entende da gente, um grande escritor, e eu queria muito um encontro do Mia Couto com o Edyzinho, o Proença. Eu queria trazer muita gente, algumas pessoas não podem por conta de alguns compromissos, mas este ano nós temos convidados fabulosos", disse Fafá ao O Liberal. "Eu quero trazer Papa Francisco, eu quero trazer Leonardo DiCaprio, eu quero trazer Gisele Bündchen, essas são as três pessoas que eu quero trazer um dia pra Varanda, porque falam de Amazônia, têm entendimento dos outros assuntos amazônicos, mas eu não sei como chegar a eles, então, se alguém souber, me ajude!", declarou a paraense.

Além das apresentações, o evento incluirá o II Fórum Varanda da Amazônia, que ocorrerá nos dias 08 e 09 de outubro, no Teatro Maria Sylvia Nunes. Com o tema "Amazônia em Nós", o fórum reunirá especialistas, acadêmicos, historiadores e representantes de povos originários para debater os desafios e as oportunidades da região, promovendo uma discussão essencial sobre o futuro da biodiversidade, cultura e desenvolvimento sustentável. As inscrições para o fórum são gratuitas e podem ser feitas no site www.varandadenazare.com.br.

Ano que vem, Fafá completará 50 anos de carreira e já inicia as comemorações este ano com o show "A Filha do Brasil", que ocorrerá nos dias 25 a 27 de outubro, no Theatro da Paz. Para o Varanda de Nazaré de 2025, a artista pretende realizar um projeto que ocorra durante todo o ano. "Ano que vem, nós temos um projeto que está sendo desenhado que será um ano inteiro trazendo quem somos nós. Já tem pessoas querendo nos apoiar, mas é um projeto que começou pensando em uma vez por mês, talvez a gente tenha que fazer duas vezes por mês num lugar pequeno, acessível. E cada evento vai ter que ser uma coisa literária, podiam chamar de saraus literários, mas é um pouco mais do que isso", finalizou.

Confira a Programação:

II Fórum Varanda da Amazônia (08 e 09 de outubro)

Teatro Maria Sylvia Nunes, Estação das Docas

Experiência Sensorial (10 de outubro)

Ilha do Combu

Sarau da Fafá (11 de outubro)

Atrium Quinta de Pedras

Varanda Fluvial (12 de outubro)

Baía de Guajará

Trasladação (12 de outubro)

Estação das Docas

Círio de Nazaré (13 de outubro)

Estação das Docas