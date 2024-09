Fafá de Belém vira Patrimônio Cultural do Pará: relembre momentos marcantes da carreira da artista

Considerada uma das principais vozes da Música Popular Brasileira, Fafá de Belém teve sua obra reconhecida como Patrimônio Cultural e Imaterial do Pará pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), nesta terça-feira (17).

Relembre abaixo alguns momentos marcantes da carreira da cantora, compositora, atriz e multi-instrumentista.

VEJA MAIS

Trajetória

Com ascendência indígena e portuguesa, Maria de Fátima Palha de Figueiredo, a Fafá de Belém, nasceu na capital do Pará em 1956. Desde a infância chamava atenção com sua voz potente e afinada, porém, foi apenas na adolescência que aprendeu a tocar seus primeiros instrumentos e fez as suas primeiras composições. Com isso, passou a se apresentar em bares de Belém e cidades próximas.

Em 1973, ainda com 17 anos, mudou-se com o irmão para o Rio de Janeiro e começou a se apresentar nos bares da cidade. Neste mesmo ano, fez sua estreia como atriz no musical Tem Muita Goma no Meu Tacacá. Em 1975, assinou contrato com sua primeira gravadora e gravou o seu primeiro sucesso: a canção Filho da Bahia, de Walter Queiroz. o ano seguinte, lançou seu primeiro disco, Tamba-Tajá, mostrando um repertório eclético e bem brasileiro.

Sua trajetória de 50 anos na música foi marcada pela determinação que a caracteriza, os anos de estrada, uma forte intuição e o sucesso absoluto de canções escolhidas a dedo pela própria cantora em determinados momentos de sua vida. Atualmente, Fafá de belém possui 30 álbuns gravados e 15 milhões de discos vendidos. Seus estilos musicais incluem o fado, o sertanejo e a música romântica.

Trilhas sonora de novelas

Foi graças as novelas que Fafá de Belém começou a repercutir nacionalmente. Seu primeiro sucesso, Filho da Bahia, foi trilha sonora da novela Gabriela, de 1975. Mais tarde, graças à música, ela ganhou um clipe no Fantástico, da Globo.

Confira Fafá interpretando “Filho da Bahia” no programa Globo de Ouro, em 1975:

Ao longo da carreira, mais de 60 músicas da cantora fizeram parte de trilhas sonoras em novelas. Em 2023, inclusive, a cantora lançou uma turnê de shows com o reportório composto por temas românticos que ela deu voz na teledramaturgia.

Musa das Diretas Já

Em 1984, com cenário político marcado pela luta da sociedade pela redemocratização, Fafá foi uma das artistas que deram as caras e emprestaram criatividade e a própria imagem à campanha das Diretas Já, movimento popular que pedia a volta das eleições diretas no Brasil.

Lembrada como Musa das Diretas, a cantora foi responsável por uma das imagens mais emblemáticas do movimento, quando foi registrada soltando uma pomba branca durante o comício na Praça da Sé, em São Paulo.

Fafá de Belém: lembrada como "musa das diretas” (Foto: Reprodução)

Cantora de Papas

Conhecida por sua religiosidade e sua devoção à Nossa Senhora de Nazaré, Fafá de Belém já se apresentou para três papas ao longo de sua carreira.

Em 1997, Fafá de Belém cantou para João Paulo II, em missa no estádio do Maracanã, durante o Segundo Encontro Mundial do Papa com as Famílias; E em 2013, ela se apresentou no show de acolhida do Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro.

Após a morte de Bento XVI, em 2022, a artista compartilhou um registro do momento que interpretou a música “Ave Maria” para o pontífice em 2007, em Valência, na Espanha. Veja:

Tema de Enredo de Carnaval

Em 2024, Fafá de Belém recebeu como homenagem aos 50 anos de carreira ser enredo da Escola de Samba Império de Casa Verde, de São Paulo. Com o tema “Fafá, a Cabocla Mística em Rituais da Floresta”, a escola levou para a avenida o lado místico da cantora, mostrado por meio de suas canções, do seu povo e de sua terra, a Amazônia.

A cantora de 67 anos participou do desfile em cima de um carro alegórico, usando grafismos no corpo e uma fantasia simples (a seu pedido), destacando sua conexão com suas raízes paraenses.

Fafá foi tema da Império de Casa Verde em 2024 (Reprodução / TV Globo)

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, editora de OLiberal.com)