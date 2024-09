Fafá de Belém é reconhecida como Patrimônio Cultural e Imaterial do Pará

A obra musical da cantora Fafá de Belém foi reconhecida pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) como Patrimônio Cultural e Imaterial do Pará. O projeto de lei, de autoria da deputada estadual Lívia Duarte (PSOL), tem como objetivo a valorização da cultura popular paraense. A cantora, compositora, atriz e multi-instrumentista Fafá de Belém é considerada uma das principais vozes da Música Popular Brasileira.

Maria de Fátima Palha de Figueiredo, a Fafá de Belém, possui 30 álbuns gravados e 15 milhões de discos vendidos. Seus estilos musicais incluem o fado, o sertanejo e a música romântica. Fafá de Belém também foi anunciada como o enredo da Escola de Samba Império de Casa Verde no Carnaval de 2024, com o tema: Fafá, a Cabocla Mística em Rituais da Floresta.

Idealizadora da Varanda de Nazaré, Fafá de Belém tornou-se uma marca nacional, sendo um dos maiores nomes da história da música brasileira. Sua gargalhada estrondosa é capaz de levantar o ânimo de qualquer pessoa. Com diversos sucessos, dezenas de álbuns gravados, milhões de discos vendidos e milhões de reproduções nas plataformas de streaming, Fafá é, agora, também considerada patrimônio de todos os paraenses, de acordo com o Legislativo do Pará.

