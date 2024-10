"Quero trazer Papa Francisco, Leonardo DiCaprio e Gisele Bündchen", diz Fafá de Belém sobre Varanda

A cantora Fafá de Belém realiza, no próximo final de semana, a 14ª edição da Varanda de Nazaré, projeto idealizado pela artista paraense, surgido em 2011. Este ano, a Varanda receberá diversos artistas, como Letícia Colin, Rafa Kalimann, Matheus Nachtergaele, entre outros. Em entrevista, Fafá revelou o sonho de trazer o escritor Mia Couto para a Varanda de 2025, além de desejar a presença do Papa Francisco, Leonardo DiCaprio e Gisele Bündchen.

"O meu sonho é trazer, ano que vem, Mia Couto. Pra mim, ele entende da gente, um grande escritor, e eu queria muito um encontro do Mia Couto com o Edyzinho, o Proença. Eu queria trazer muita gente, algumas pessoas não podem por conta de compromissos, mas este ano nós temos convidados fabulosos", disse Fafá ao O Liberal. "Eu quero trazer Papa Francisco, eu quero trazer Leonardo DiCaprio, eu quero trazer Gisele Bündchen, essas são as três pessoas que eu quero trazer um dia pra Varanda, porque falam de Amazônia, têm entendimento dos outros assuntos amazônicos, mas eu não sei como chegar a eles, então, se alguém souber, me ajude!", declarou a paraense.

Quem estará este ano na Varanda também é a atriz e diretora de cinema Dira Paes, a atriz Alane Dias, madrinha desta edição, o ator e apresentador Paulo Vieira, o ator Luís Lobianco, a atriz Leona Cavalli, a escritora Thalita Rebouças, o escritor e professor Mário Sérgio Cortella e o cineasta e produtor de cinema Carlos Saldanha. Desde 2011, a Varanda de Nazaré se consolidou como uma das principais vitrines do Círio, tornando-se tradição em Belém e reunindo mais de 450 embaixadores ao longo das edições, todos comprometidos em amplificar a visibilidade do Círio, que movimenta milhões de pessoas e é um dos maiores eventos religiosos do planeta.

