Fafá de Belém celebra reconhecimento como Patrimônio Cultural do Pará; assista

A cantora Fafá de Belém celebrou o reconhecimento de sua obra musical como Patrimônio Cultural e Imaterial do Pará, projeto de autoria da deputada estadual Lívia Duarte (PSOL), aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará nesta terça-feira (17/9).

“Junto comigo tem muita gente, a obra de muita gente, e eu não posso deixar de agradecer a essas pessoas todas, que construíram essa carreira e essa obra junto comigo. Então, esse título eu divido com Paulo André e Rui Barata, com Antônio Gaudino, Nego Nelson, Nilson Chaves, Almirzinho Gabriel, Maria Lídia, Arthur Nogueira, todos, eu gravei ao lado deles. Essa possibilidade foi sendo construída”, disse Fafá com exclusividade ao Grupo Liberal.

A artista agradeceu o reconhecimento da Alepa e do povo paraense: “Eu junto a esses grandes autores, os novos autores paraenses, as novas cantoras, e simbolizo tudo isso em uma mulher, Dona Onete. Muito obrigada, Lívia, muito obrigada a todos e muito obrigada, povo do meu estado, Pará, e a minha cidade, Belém do Pará”, finalizou.

