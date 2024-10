Governador Helder Barbalho e ministro Jader Filho acompanham Círio Fluvial em Belém

Imagens divulgadas nas redes sociais na manhã deste sábado (12) mostram o governador Helder Barbalho e o ministro das Cidades do governo federal, Jader Filho, na orla de Icoaraci, em Belém, de onde sairá a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré na Romaria Fluvial do Círio de Nazaré, também chamada de Círio Fluvial, marcada para as 9h. A presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva também é aguardada no local.

VEJA MAIS

O evento é realizado após a Romaria Rodoviária, transportando a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré do Distrito de Icoaraci até a Escadinha da Estação das Docas, em embarcações pelo rio Guamá. A procissão pelo rio é considerada um dos momentos mais bonitos, com barcos decorados que acompanham a Santa pelas águas da capital paraense.

A Imagem Peregrina é levada no navio Garnier Sampaio, da Marinha do Brasil. O trajeto tem em torno de 18,5 quilômetros. Porém, os registros dos políticos foram publicados pela cantora Fafá de Belém e tudo indica que eles estejam no navio da Varanda de Nazaré 2024, evento organizado por ela. O ministro Jader Filho também publicou fotos e vídeos no local em seu Instagram, ao lado da cantora e da família.