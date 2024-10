Remo: Tonhão confirma interesse de time sul-coreano em Pedro Vitor, mas destaca: 'Nada de concreto'

O presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, confirmou o interesse de um clube sul-coreano no atacante Pedro Vitor. Para o programa Liberal Esportes, da rádio Liberal +, o dirigente azulino afirmou que, apesar da proposta, ainda não há nada certo.

Ainda conforme a declaração de Tonhão, representantes do clube asiático vieram até Belém acompanhar um jogo do clube azulino. A partida em questão foi a de estreia no quadrangular de acesso, contra o Volta Redonda, quando Pedro Vitor fez dois gols.

"Pedro Vitor tem contrato conosco até novembro, mas tem seus direitos vinculados ao Fortaleza. Há, realmente, o interesse de um clube sul-coreano, inclusive vieram aqui assistir a um jogo e foi aquele jogo que ele se saiu muito bem e fez dois gols", contou Tonhão, que destacou que nada foi decidido até o momento.

"Nada de concreto existe em relação à saída desse jogador. Até então, o jogador está no nosso plantel, está integrado e há um interesse nosso na sua permanência. Mas isso tudo vai depender do próprio jogador, dos seus empresários, do time e do Fortaleza também", explicou o presidente.

No Remo desde a temporada passada, Pedro Vitor foi um dos destaques da equipe na disputa da Série C. Neste ano, o atacante se recuperou de lesões e ajudou o time a conquistar o acesso. Ao todo, na Terceirona, foram 18 jogos e três gols marcados.

Com 26 anos, o jogador é natural de Recife, Pernambuco, e pertence ao Fortaleza. Se assinar com o clube sul-coreano, esta não seria a primeira experiência fora do Brasil. O atacante já atuou em equipes da Grécia, Ucrânia e Finlândia.