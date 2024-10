Após acesso, Tonhão revela planos de reformas no CT do Remo: 'Estrutura digna do clube'

De volta à Série B do Campeonato Brasileiro, o Remo quer fazer uma campanha em 2025 melhor do que a feita em 2021. Para isso, além de montar um bom elenco, o clube também precisará de uma estrutura adequada. Com isso, em entrevista para o programa Liberal Esportes, da rádio Liberal +, o presidente do Leão Azul, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, falou sobre as expectativas para reformas e modernização no Centro de Treinamento (CT) do time.

Segundo o dirigente azulino, o clube ainda não foi procurado por nenhuma empresa para tratar sobre o CT, mas destacou que existe um planejamento do próprio Remo para fazer melhorias no local, que envolvem os campos e a infraestrutura.

"Nós não fomos procurados por ninguém em relação ao CT, mas existe, logicamente, um planejamento da gente melhorar a infraestrutura que nós temos lá", apontou o presidente azulino.

"Terminar o terceiro campo, reformar o campo principal que está um 'pouquinho estragado' [sic], por conta da falta das chuvas, e está com o gramado um pouco prejudicado, além da infraestrutura de uma maneira geral porque ainda é bem precária as condições do CT. A gente espera que, com o nosso acesso, com os novos parceiros aparecendo, mas que até agora não apareceram, a gente possa investir e fazer um CT digno das tradições do clube do Remo", completou Tonhão.

O Centro de Treinamento do Remo fica localizado no distrito de Outeiro. Após um início promissor, o espaço tem sido pouco utilizado para a preparação do time principal, apenas a base e a equipe feminina utilizam o local.

Tonhão também falou sobre as possíveis reformas no Baenão. O dirigente do Leão Azul afirmou que novos camarotes devem ser construídos no estádio no próximo ano.

"Em relação ao Baenão, as conversas retomaram na semana passada no sentido de fazer aquilo que tentamos e vamos tentar conseguir, que é a construção dos novos camarotes lá pelo lado da Mercês", disse Antônio Carlos.