Pato no Remo? Técnico do Leão buscou contratação de atacante ex-Seleção Brasileira

O Remo subiu, conquistou o acesso à Série B, mas teve um momento em que o clube estava no mercado a procura de peças para “encorpar” o elenco para a disputa da Série C. O técnico Rodrigo Santana revelou em entrevista ao canal “Eh Noiz Queiroz”, no Youtube, que tentou a contratação do atacante Alexandre Pato, ex-Seleção Brasileira e que está sem clube.

ASSISTA

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O técnico do Remo falou que recebeu muitos “nãos” de atletas, quando estava à procura de jogadores para ajudar o Remo na Série C. Rodrigo Santana fez questão de frisar que “perdoa” as recusas de alguns jogadores e lembrou que o Remo tentou a contratação de Pato, de 35 anos,

“Muitos jogadores nos deram ‘não’. Pedi para vir ajudar e falaram ‘não’. Eu perdoo todo mundo, mas não esqueço. A gente tentou, é muito difícil, mas o que custa? O próprio Pato, mas nasceu o filho dele. Esse aí, se mudar de intenção, a gente pode perdoar ele”, disse.

VEJA MAIS

Alexandre Pato, de 35 anos, iniciou a carreira nas categorias de base do Internacional-RS. Em 2007 foi negociado com o Milan, da Itália, onde permaneceu até 2012. Em 2013 retornou ao Brasil para jogar pelo Corinthians-SP. Na temporada de 2015 ele trocou o Timão pelo São Paulo-SP. Pato deixou o Tricolor e foi para Inglaterra atuar pelo Chelsea, em seguida teve passagem pelo Villarreal, da Espanha, além de ter atuado no futebol chinês. O atacante defendeu também o Orlando City, dos Estados Unidos e no ano passado voltou a defender as cores do São Paulo, seu último clube.