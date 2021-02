Alexandre Pato será anunciado como reforço do Orlando City, dos Estados Unidos

Alexandre Pato, que está sem clube desde 2020, quando rescindiu com o São Paulo, será anunciado como reforço do Orlando City, dos Estados Unidos. Segundo a ESPN Brasil, o atacante assinou contrato de uma temporada com opção de renovação por mais um ano com a equipe norte-americana.

O brasileiro ainda não foi anunciado pelo Orlando City, mas o clube já fez duas postagens no Twitter com imagens de patos, sendo uma no estádio da equipe e outra com os dizeres 'avistado em Orlando hoje', seguida de um vídeo com patos andando.

Antigo clube de Kaká, o Orlando City, que também conta com um brasileiro, Flávio Augusto da Silva, como seu presidente, assinará com o atacante Alexandre Pato por um ano com opção de renovação por mais uma temporada.

Em suas duas últimas temporadas atuando com a camisa do São Paulo, Alexandre Pato atuou em um total de 35 partidas, e marcou nove gols.